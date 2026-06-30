В Украине мужчина с прогрессирующим псориазом обратился в суд с просьбой защитить его от мобилизации: чем всё закончилось

Мужчина, который оспаривал бездействие Центральной военно-медицинской комиссии и заявлял о прогрессирующем псориазе, просил суд временно защитить его от мобилизации. Однако апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

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Ведь риск возможного призыва должен быть подтверждён надлежащими доказательствами, а не только предположениями. О решении сообщает издание SUD.UA.

Требования истца

Гражданин обратился в суд с иском к Центральной военно-медицинской комиссии ВСУ. Он просил признать противоправным бездействие ЦВЛК в связи с нерассмотрением представленных медицинских документов и непринятием решения о степени его годности к военной службе, а также обязать комиссию рассмотреть все предоставленные материалы.

Параллельно мужчина подал заявление об обеспечении иска. Он просил временно запретить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки осуществлять в его отношении мобилизационные мероприятия до вступления в законную силу решения суда, а также не принимать решение о годности без учета актуальных медицинских документов.

Обоснование позиции

Истец отмечал, что из-за отсутствия решения ЦВЛК существует риск его незаконной мобилизации до завершения судебного разбирательства.

Ранее ТЦК обращался в полицию по поводу его розыска в связи с незавершенным прохождением военно-медицинской комиссии, после чего в системе "Оберег" ("Резерв+") якобы появился статус "В розыске". Мужчина сообщил, что сотрудники полиции и ТЦК пытались доставить его на прохождение ВЛК. Однако у него прогрессирующий псориаз, который, в свою очередь, создает риски для здоровья.

Отказ суда

Киевский окружной административный суд пришел к выводу, что заявитель не доказал наличие реальной и непосредственной угрозы мобилизации именно на момент подачи заявления об обеспечении иска.

Предметом спора является бездействие Центральной ВЛК по рассмотрению медицинских документов, а не решения или действия органов ТЦК, связанные с мобилизацией. Поэтому предложенный способ обеспечения иска не соответствует предмету спора.

Что отметил апелляционный суд

Шестой апелляционный административный суд согласился с выводами суда первой инстанции. Обеспечение иска применяется только при наличии предусмотренных законом оснований, в частности если непринятие таких мер может сделать невозможным исполнение будущего решения суда или эффективную защиту прав истца.

Административное судопроизводство направлено на защиту уже нарушенных прав, а не тех, которые могут быть нарушены в будущем. Ведь одни лишь предположения о возможной мобилизации не могут служить основанием для запрета мобилизационных мероприятий.

Суд о состоянии здоровья

Апелляционный суд отдельно отметил, что наличие у истца псориаза само по себе не является основанием для обеспечения иска.

Суд не устанавливает медицинские диагнозы и не определяет годность лица к военной службе. Его функция заключается в проверке законности действий или бездействия военно-медицинской комиссии. Если в ходе рассмотрения дела будут установлены нарушения процедуры или требований закона, суд может отменить соответствующее решение ВЛК и обязать провести повторный медицинский осмотр с учетом всех представленных медицинских документов.

Окончательное решение

Шестой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление Киевского окружного административного суда об отказе в обеспечении иска — без изменений. Постановление уже вступило в законную силу и может быть обжаловано в кассационном порядке в случаях, предусмотренных законодательством.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине военнообязанный мужчина обратился в суд, поскольку считал отмену своей отсрочки незаконной и совершенной с нарушением процедуры со стороны ТЦК. Он обжаловал действия комиссии и настаивал на неправомерности принятого решения.

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