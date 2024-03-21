В Украине исчезла огромная группа фамилий: узнайте, как они звучали и куда делись

Украинский язык чрезвычайно богат разными формами фамилий. Десятки способов образования и присущих фамилиям суффиксов делают их интересным объектом для изучения. Но исследователи указывают, что не все формы родовых имен дошли до наших дней.

О фамилиях, образованных морфологическим способом, имевших форму родительного падежа единственного числа и даже множественного числа, рассказал в своем фундаментальном исследовании языковед Юлиан Редько. Что он имел в виду и куда могли исчезнуть такие фамилии, ученый изложил в своей книге "Современные украинские фамилии".

По данным Редько, такие формы были распространены в конце XVI и XVII веке. Как и большинство фамилий, они указывали на принадлежность человека. Целую группу приводил в своих работах Иван Франко. Так что у украинских крестьян можно было встретить такие имена: Николай Лукина, Иван Кривого, Максим Возной, Федор Черного, Василий Кривобокого, Хведько Долинского. Как нетрудно догадаться, таким образом называли людей, чьи родители имели имя или прозвище Лукин, Кривой, Возна, Черный, Кривобокий, Долинский и т.д. Что полностью вписывается в общую логику.

От существительных во множестве фамилий образовались такие: Романчат, Грицевят, Процевят, Максимчат, Иванчат. Здесь логика образования схожа. Это были люди из семей, которых соседи называли Романчата, Грицевята, Процевята, Максимчата, Иванчата, то есть потомки Романа, Грыця, Проца, Максима, Ивана. Так что такая группа фамилий указывала на третье поколение рода – на внуков.

Первоначально такие слова были притяжательными прилагательными. Но оформившись как фамилии, они приобретали все свойства и характеристики существительного.

Куда же делись такие фамилии, если они были так популярны несколько столетий назад? Редько объясняет их исчезновение тем, что они свелись к более простой для понимания форме, согласованной с именем человека в падеже и роде. Был Максим Возной, а стал Максим Возный. Был Федько Долинского, а стал Федор Долинский. Была Анна Кривобокого, а стала Анна Кривобокая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об ироничных украинских фамилиях, которые пародировали латинский язык.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.