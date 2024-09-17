В Украине части областей коснется похолодание: синоптик дала детальный прогноз. Карта

В среду, 18 сентября, на части территории Украины ожидается "интересное" похолодание. Вдоль полосы от Одесщины через Винницкую область, часть Черкасщины до Житомирщины и Киевщины температура воздуха будет составлять +18+22 градуса, на остальной территории – до +22+27 градусов.

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Об этом в Telegram сообщила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, практически по всей территории Украины, кроме восточной части, возможны дожди, иногда с грозами. Но они будут локальными.

"В среду будет интересное кратковременное понижение температуры, как вы видите на карте внизу, вдоль полосы от Одесщины через Виннитчину, часть Черкасщины до Житомирщины, Киевщины", – написала Диденко.

Также на юге, в центральной части и на востоке продолжатся сильные порывы ветра, иногда до штормового, до 15-20 метров в секунду.

В Киев придет кратковременное похолодание. Столбики термометров покажут 20-21 градус со значком "плюс". Ветер восточного направления, порывистый. Возможен дождь.

В дальнейшем, добавила Диденко, в Украине будет преобладать теплая и сухая погода.

Напомним, синоптики сообщили, что в сентябре в Украине не прогнозируется внезапного похолодания. Температура будет снижаться постепенно, и уже к концу месяца возможны первые заморозки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 16 сентября климатологи зафиксировали очередной температурный рекорд. Минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, превысив предыдущее рекордное значение в 1955 году.

– Диденко сообщила, что наводнения из-за сильных дождей в Польше, Чехии, Австрии и других европейских государствах могут принести Украине негативные последствия, например, в вопросе железнодорожного сообщения. Но серьезных угроз от непогоды в Центральной Европе для нас не ожидается.

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