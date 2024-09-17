'Это максимум некомфортно': синоптик Диденко спрогнозировала последствия европейского наводнения для Украины

Наводнения из-за сильных дождей в Польше, Чехии, Австрии и других европейских государствах могут принести Украине негативные последствия, например, в вопросе железнодорожного сообщения. Но серьезных угроз от непогоды в Центральной Европе нам ожидать не стоит.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, если в этих странах есть повреждение железнодорожного полотна, то, вероятно, могут задерживаться поезда. Однако для Украины это не угроза, а максимум дискомфорт.

"Угрозы от наводнения в Украине не предусматриваются. Только если отменяют поезда и произошли изменения в железнодорожном графике. Это потому, что пункты прибытия как раз попадают в зону стихийного бедствия. Например, может задерживаться поезд из Украины в Венгрию, Австрию или Польшу из-за того, что там, где произошло стихийное бедствие, может быть повреждение железнодорожного полотна. Это не угроза Украине, это максимум некомфортно", – сказала Диденко.

Синоптик отметила, что угроза наводнений есть в Румынии, Польше, Чехии, Словакии, Австрии.

По ее словам, причиной наводнений стали обильные, продолжительные дожди, связанные с циклоном, который пришел из районов Средиземного моря и стационировал над Центральной Европой.

"Поэтому в одной из этих стран произошло такое стихийное бедствие, как наводнения из-за обильных дождей, и, к сожалению, даже погибли люди", – добавила она.

Ранее Наталья Диденко отметила, что Украине не угрожают сильные дожди и наводнения. В ближайшее время значительная часть территории нашей страны будет определять поле повышенного атмосферного давления, которое принесет сухую погоду.

По словам синоптика, дожди возможны в западных регионах Украины и на юге. Кое-где возможны даже сильные ливни с грозами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– из-за обильных дождей ряд стран Центральной Европы накрыли масштабные наводнения. В Польше, Румынии и Чехии реки вышли из берегов, а Австрию накрыли снегопады и лавины. В Румынии разгул стихии унес жизни не менее пяти человек. Из-за непогоды повреждены тысячи домов.

– Украина предложила Чехии и Польше помощь в борьбе с последствиями наводнения. Власти страны выразили готовность немедленно отправить сотни спасателей, оснащенных специальным оборудованием.

– В Польше из-за аномального паводка уже во втором городе за два дня прорвало дамбу. В понедельник, 16 сентября, правительство страны объявило состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений.

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