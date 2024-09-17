Синоптики рассказали, когда в Украине ударят первые заморозки

В сентябре в Украине не прогнозируется внезапное похолодание. Температура будет снижаться постепенно, и уже к концу месяца возможны первые заморозки.

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Об этом сообщает ТСН. Ожидать затяжных ливней в этом месяце тоже не стоит.

Кроме того, отмечается, что в Украину следует мощный антициклон. Начало недели будет сухим и малооблачным. Дожди возможны только на западе и в Одесской области. Столбики термометров днем поднимутся до комфортных +26 градусов. В Карпатах будет прохладнее – до +20.

Напомним, украинская синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что наводнения в странах Центральной Европы из-за шторма "Борис", повлекшего сильные дожди, не угрожают Украине. В ближайшее время значительная часть территории нашей страны будет определять поле повышенного атмосферного давления, которое принесет сухую погоду.

В ближайшие дни могут быть дожди в западных регионах Украины и на юге. Кое-где возможны даже сильные ливни с грозами.

15 сентября Одессу залил сильный ливень. Она превратила многие улицы города в реки, подтопила дома, парализовала движение транспорта на некоторых улицах. Больше всего пострадали Киевский и Пересыпский районы. В ЖК "Радужный" из-за непогоды подтопило подъезды.

16 сентября непогода накрыла временно оккупированный Севастополь. Часть улиц залила вода, были сбои в работе общественного транспорта, а в некоторых местах – лестница грунта на дороги.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 16 сентября климатологи зафиксировали в Киеве очередной температурный рекорд. Минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, превысив предыдущее рекордное значение в 1955 году.

– Диденко отметила, что наводнения из-за сильных дождей в Польше, Чехии, Австрии и других европейских государствах могут принести для Украины негативные последствия, например, в вопросе железнодорожного сообщения. Но серьезных угроз от непогоды в Центральной Европе для нас не ожидается.

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