В Киеве климатологи зафиксировали очередной температурный рекорд сентября: известны подробности

В Киеве в понедельник, 16 сентября, климатологи зафиксировали очередной температурный рекорд. Минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, превысив предыдущее рекордное значение в 1955 году.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Тепло пока не покидает столицу Украины.

Очередной температурный рекорд сентября в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО 16 сентября в Киеве, минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,5°С. Предыдущее рекордное значение 1955 превышено на 0,9°С. По климатической норме такая температура воздуха соответствует началу августа", – рассказали климатологи.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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