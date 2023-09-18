В Украине будет царить 'бабье лето', но есть нюанс: синоптики предупредили о 'сюрпризах'. Карта

В ближайшие дни в Украине прогнозируется теплая погода. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

В то же время часть Украины накроют грозовые дожди. Об этом в Telegram сообщает синоптик Наталья Диденко.

Во вторник, 19 сентября, дожди с грозами прогнозируются в западных областях Украины. При этом синоптик уточнила, что осадки будут совмещаться порывистым ветром.

На остальной части нашей страны осадков не предвидится. Большая часть территории Украины будет принадлежать антициклону.

Также синоптик предупредила, что во вторник ожидается существенная активизация магнитного поля. Это в свою очередь может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Видео дня

Температура воздуха в течение дня составит +23…+26 градусов. На западе страны будет немного прохладнее из-за дождей. В течение дня ожидается +19…+23 градуса.

До конца недели существенных изменений в погоде не предвидится. Тем не менее в среду, 20 сентября, осадки могут переместиться на север Украины. Дождить будет, в том числе, в Киеве. Однако температура воздуха в течение дня будет достаточно высокой – до +23…+25 градусов.

В конце недели дожди вернутся в западные регионы. Укргидрометцентр прогнозирует осадки в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Волынской областях.

По всей территории страны сохранится теплая погода. На юге столбики термометров поднимутся до +29 градусов. На остальной территории нашей страны в среднем будет до +24…+27 градусов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха считает, что погода в нашей стране во второй половине сентября будет спокойной и теплой. Заморозков в следующие две недели не прогнозируется, но атмосферный фронт принесет небольшие осадки.

– Синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее заявила, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой.

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