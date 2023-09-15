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Будут ли в сентябре заморозки: появился свежий прогноз погоды до конца месяца

Ольга Липич
Новости. Общество
2 минуты
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Будут ли в сентябре заморозки: появился свежий прогноз погоды до конца месяца

Погода в Украине во второй половине сентября будет спокойной и теплой. Заморозков в следующие две недели не прогнозируется. Однако атмосферный фронт принесет небольшие осадки практически во всех регионах.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха. По ее словам, речь пока не идет о затяжных осенних дождях. Сильного снижения температуры также не стоит ожидать.

Однако и сильной жары в +30 градусов тоже не будет.

Так, 15 сентября ночью дожди будут в большинстве областей, а днем только на Левобережье. 16 сентября уже по всей Украине снова без осадков. 

16 и 17 сентября температура немного опустится, особенно ночью – столбики опустятся до +7…+13 градусов, а на юге будет до +16. Днем в эти дни ожидается +18...+23 градусов, а 17 и 18 сентября снова вернутся теплые +21...+27.

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Будут ли в сентябре заморозки: появился свежий прогноз погоды до конца месяца
Будут ли в сентябре заморозки: появился свежий прогноз погоды до конца месяца

"Это обычная ситуация. Осенью, когда ночь более прохладная за счет отсутствия облаков, но воздух уже осенний, длина светового дня сокращается. Однако днем солнце имеет еще довольно хороший угол, и соответственно прогревает до более высоких значений температуры", – отметила Птуха.

Что касается первых заморозков, то, по словам синоптика, такой погоды в сентября не предвидится.

"Нет, никаких заморозков. Такого мы еще не прогнозируем. Ожидается довольно спокойная осенняя погода", – подчеркнула Птуха.

Будут ли в сентябре заморозки: появился свежий прогноз погоды до конца месяца

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

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