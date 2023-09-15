Будут ли в сентябре заморозки: появился свежий прогноз погоды до конца месяца

Погода в Украине во второй половине сентября будет спокойной и теплой. Заморозков в следующие две недели не прогнозируется. Однако атмосферный фронт принесет небольшие осадки практически во всех регионах.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха. По ее словам, речь пока не идет о затяжных осенних дождях. Сильного снижения температуры также не стоит ожидать.

Однако и сильной жары в +30 градусов тоже не будет.

Так, 15 сентября ночью дожди будут в большинстве областей, а днем только на Левобережье. 16 сентября уже по всей Украине снова без осадков.

16 и 17 сентября температура немного опустится, особенно ночью – столбики опустятся до +7…+13 градусов, а на юге будет до +16. Днем в эти дни ожидается +18...+23 градусов, а 17 и 18 сентября снова вернутся теплые +21...+27.

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"Это обычная ситуация. Осенью, когда ночь более прохладная за счет отсутствия облаков, но воздух уже осенний, длина светового дня сокращается. Однако днем солнце имеет еще довольно хороший угол, и соответственно прогревает до более высоких значений температуры", – отметила Птуха.

Что касается первых заморозков, то, по словам синоптика, такой погоды в сентября не предвидится.

"Нет, никаких заморозков. Такого мы еще не прогнозируем. Ожидается довольно спокойная осенняя погода", – подчеркнула Птуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

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