В ТЦК отказали отцу троих несовершеннолетних детей в отсрочке, он обратился в суд: чем все закончилось

Отец троих несовершеннолетних детей, которому отказали в отсрочке от мобилизации после подачи заявления через ЦПАУ, добился отмены этого решения в суде. Суд установил, что комиссия при ТЦК вышла за пределы своих полномочий, требуя дополнительные документы о выполнении родительских обязательств, которых нет в утвержденном перечне.

Видео дня

Об этом говорится в решении Черкасского окружного административного суда по делу №580/12814/25. Материалы дела обнародовала Судебно-юридическая газета.

Обстоятельства дела

Истец – военнообязанный, воспитывающий троих детей в возрасте до 18 лет. Ранее он уже пользовался отсрочкой на основании пункта 3 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". После завершения срока ее действия 7 ноября 2025 года мужчина подал новое заявление через Центр предоставления административных услуг.

К пакету документов он добавил свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, решение суда о расторжении предыдущего брака, нотариально удостоверенный договор между родителями о месте проживания ребенка и участия в его воспитании, справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов и подтверждение статуса многодетной семьи –в соответствии с приложением 5 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина №560.

Впрочем, комиссия при ТЦК протоколом №121 от 12 ноября 2025 года отказала в предоставлении отсрочки, отметив, что заявитель не предоставил документов, подтверждающих выполнение условий договора в отношении ребенка от первого брака.

Позиция суда

Суд подчеркнул, что согласно части второй статьи 19 Конституции Украины органы власти обязаны действовать только в пределах полномочий и способом, определенным законом. Перечень документов для получения отсрочки четко установлен Порядком №560, и требования о дополнительном подтверждении "выполнения договора" там нет.

Также суд учел нормы Семейного кодекса Украины, по которым обязанность содержания ребенка существует независимо от совместного проживания родителей. В материалах дела было подтверждено отцовство истца, отсутствие алиментной задолженности и действие нотариального договора.

Суд не устанавливал новых юридических фактов, а проверял правомерность действий комиссии. В итоге решение об отказе в отсрочке признано противоправным и отменено.

Что решил суд

Суд обязал комиссию повторно рассмотреть заявление от 7 ноября 2025 года с учетом правовой позиции суда и взыскал с ответчика судебный сбор пропорционально удовлетворенным требованиям. В то же время требование о прямом обязательстве предоставить отсрочку удовлетворено не было –суд избрал способ защиты в форме повторного рассмотрения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в полтавской области суд вынес приговор мужчине за уклонение от призыва по мобилизации. Он не явился в территориальный центр комплектования в назначенный день и признал свою вину в суде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!