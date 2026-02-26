На Полтавщине мужчина не явился в ТЦК по повестке и поплатился: какое решение принял суд

В Полтавской области суд вынес приговор мужчине за уклонение от призыва по мобилизации. Он не явился в территориальный центр комплектования в определенный день и признал свою вину в суде.

Видео дня

Суд учел искреннее раскаяние, благотворительные взносы в поддержку ВСУ и наличие на иждивении двоих детей. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.

Суд установил, что житель города Гадяч прошел военно-врачебную комиссию 2 июля 2024 года и был признан годным к службе. Он получил повестку на отправку в воинскую часть 15 июля, однако не прибыл в ТЦК и СП без уважительных причин, чем умышленно уклонился от призыва в особый период.

Мужчина пояснил, что на момент получения повестки был занят работами по строительству фортификационных сооружений и рассчитывал на бронирование предприятием, которое позже не было оформлено.

К моменту судебного разбирательства он уже получил бронирование и перечислил 70 000 грн на поддержку ВСУ, предоставив подтверждающие документы.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины осужденный освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год. На него возложены обязанности периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Суд отметил, что в условиях военного положения уклонение от мобилизации является уголовным правонарушением и влечет за собой предусмотренную законом ответственность. Условный срок не освобождает мужчину от необходимости быть военнообязанным – он так же подлежит призыву по мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области суд отправил на три года в тюрьму мужчину, который отказался проходить военную службу по мобилизации. Фигурант дела два года скрывался от правоохранителей, поэтому был объявлен в розыск. После задержания в январе 2026 года его приговорили к реальному сроку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!