В Тернопольской области мужчина уклонился от мобилизации из-за возраста: наказали ли его

В Тернопольской области 59-летний мужчина получил "боевую" повестку, однако отказался явиться в военкомат. Такие действия он аргументировал своим возрастом, отмечая, если бы был младше, то без колебаний пошел бы служить.

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Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации во время военного положения и назначил наказание в виде двух лет испытательного срока. Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда.

По данным суда, мужчина был признан годным к военной службе и не имел законных оснований для отсрочки. Он получил боевую повестку 23 февраля 2024 года, но на следующий день не явился в указанное время и место, чем совершил уголовное преступление.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что из-за предпенсионного возраста и перенесенной в 2022 году операции не смог бы выполнять военные обязанности. Также отметил, что его зятья уже мобилизованы и проходят службу. Он попросил строго его не наказывать, поскольку он искренне раскаялся и признал вину.

Также обвиняемый согласился со всеми доказательствами по делу и отказался их обжаловать. Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил три года лишения свободы. Однако, учитывая признание вины и раскаяния, наказание заменили испытательным сроком на два года, так что отбывать реальный срок мужчине не придется, если он не будет нарушать условия испытания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области мужчину приговорили к заключению за уклонение от мобилизации во время военного положения. Обвиняемый признал свою вину, но нашел и причины, по которым не явился в ТЦК по повестке.

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