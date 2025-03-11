На Полтавщине мужчина уклонился от мобилизации, потому что 'надо было забирать сына из больницы': какое решение принял суд

В Полтавской области мужчину приговорили к тюремному заключения за уклонение от мобилизации во время военного положения. Обвиняемый признал свою вину, но нашел и причины, по которым не явился в ТЦК по повестке.

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Стоит отметить, что приговор за уклонение о мобилизации мужчине объединили с неотбытой частью наказания за совершенное ранее преступление. Об этом говорится в приговорке Диканского районного суда Полтавской области.

Согласно материалам дела, обвиняемый имеет на иждивении малолетнего ребенка. Также он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса Украины (Незаконное изготовление, хранение, приобретение, перевозка или пересылка наркотических средств).

В ноябре обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. После этого он получил боевую повестку, согласно которой 15 ноября 2024 года должен был прибыть в воинскую часть для прохождения службы. Однако в указанную дату и время в воинскую часть мужчина не явился.

Во время судебного заседания мужчина рассказал, что не явился в воинскую часть, потому что в тот день ему нужно было забирать сына из больницы в Полтаве. Также он добавил, что сейчас его сын и жена оформляют документы для получения инвалидности, однако на это нужно время. По словам мужчины, его ребенок нуждается в уходе, а он является единственным кормильцем в семье.

Несмотря на аргументы мужчины суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет заключения. Кроме того, обвиняемому добавили к сроку неотбытую часть по предыдущему приговору, поэтому обвиняемый проведет в тюрьме на 1 месяц больше.

Напомним, в Хмельницком произошло нападение на сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Во время проверки документов и оповещения военнообязанных двое находившихся в розыске мужчин оказали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Николаеве суд избрал меру пресечения для военнослужащего, бросившего гранату на территорию ТЦК и СП. До этого мужчина самовольно покинул воинскую часть и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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