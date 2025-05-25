В столичный лицей на Оболони пришла беда: из-за атаки РФ сгорела квартира девочки, которая переехала из Мариуполя. Фото

В Оболонском районе Киева в результате российской атаки в ночь на 25 мая сгорела квартира, в которой жила ученица 10-І класса Лицея №245 "Геликон" — Ирина Кошевая. Ее семья переехала в столицу из Мариуполя после начала полномасштабной войны, спасаясь от боевых действий.

Видео дня

Об этом сообщает администрация лицея на официальной странице учебного заведения. По их словам, в том же доме пострадало также жилье семьи ученика 1-Б класса — Никиты Настенко.

"В результате ночного обстрела в Оболонском районе сгорела квартира ученицы 10-И класса Кошевой Ирины, которая с семьей переехала в Киев из Мариуполя во время полномасштабного вторжения. Также пострадала квартира в том же доме ученика 1-Б класса Настенко Никиты",— говорится в сообщении.

К счастью, все члены обеих семей остались живы. Однако они потеряли почти все имущество.

Как сообщил профком студентов КНУТД, той же ночью было повреждено здание Колледжа искусств и дизайна Киевского национального университета технологий и дизайна, расположенного вблизи станции метро "Лукьяновская".

Пострадали учебные аудитории, креативные мастерские и внутренние пространства, где студенты творили свои проекты.

Также повреждена часть учебных помещений и инфраструктуры заведения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе столицы обломки одного из сбитых "Шахедов" упали рядом с общежитиями студгородка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Больше всего пострадало одно из зданий, где возник пожар и была пробита газовая труба. Повреждения также получили два соседних общежития и центр питания. Четверо студентов обратились за помощью с незначительными травмами, от госпитализации отказались. Жителей общежития временно переселили, с ними работают психологи.

В Киеве в результате российского обстрела пострадал торгово-развлекательный центр "Блокбастер Молл". Несмотря на повреждения, заведение открылось в этот же день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!