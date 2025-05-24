В Киеве в результате ночной атаки пострадал ТРЦ 'Блокбастер Молл'. Фото и видео

В Киеве в субботу, 24 мая, в результате российской террористической атаки пострадал торгово-развлекательный центр "Блокбастер Молл" в Оболонском районе. Несмотря на повреждения заведение открылось и принимает покупателей.

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Об этом сообщило hromadske. Стоимость ремонтно-восстановительных работ пока не известна.

Так, в ночь на 24 мая, страна-террорист РФ нанесла по Киеву удар с помощью дронов и баллистических ракет. В частности, в результате атаки пострадал ТРЦ "Блокбастер Молл".

Как рассказали сотрудники торгово-развлекательного центра рассказали, "Шахед" или его обломки попали в крышу здания. Больше всего пострадал магазин Sinsay, на который пришлось основное попадание. Несмотря на это, большинство магазинов в ТРЦ работает и принимает киевлян. Ремонтные бригады сейчас устраняют последствия попадания.

Напомним, в ночь на 24 мая страна-террорист РФ устроила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. В городе зафиксированы повреждения в нескольких районах, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 24 мая, Россия атаковала Киевскую область с помощью баллистических ракет и дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, повреждения зафиксировали в пяти районах, есть пострадавшие.

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