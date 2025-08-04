В Ривне мобилизовали мужчину, который имел бронь, он обратился в суд: какое решение приняли

В Ривне мужчина выиграл суд по делу против представителей терцентра комплектования и социальной поддержки. Он пожаловался, что те мобилизовали его, несмотря на наличие отсрочки и бронирования.

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Судьи стали на сторону военнообязанного. Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, передают "Новости.Live".

Детали дела

Мужчина, которого в апреле 2025 года мобилизовали в ряды ВСУ, сам подал иск в суд. Он указал, что на момент призыва имел отсрочку и действующую бронь от мобилизации, поскольку работает проводником в "Пассажирском вагонном депо Черновцов". Учитывая это, военнообязанный назвал мобилизацию необоснованной и требовал в судебном порядке ее отменить.

В материалах суда также указано, что ответчики, то есть ТЦК и воинская часть, не подали своих письменных возражений на иск и не предоставили объяснений относительно своей позиции по делу.

Ознакомившись с материалами производства и предоставленными доказательствами, суд установил, что истец имел действующую отсрочку от мобилизации – с декабря 2024 года до августа 2025-го и на момент призыва не подпадал под него.

Поэтому судьи пришли к выводу, что действия ТЦК были неправомерными, признали незаконным приказ о мобилизации, отменили решение о зачислении мужчины в списки личного состава воинской части и обязали исключить его из этих списков. В то же время решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Что предшествовало

Военнообязанным в Украине могут вручать два вида повесток: для уточнения данных в ТЦК и СП (что и происходит чаще всего) и так называемую боевую повестку, то есть мобилизационное распоряжение. Во втором случае речь идет об отправке либо в пункт постоянной дислокации в/ч, либо в учебный центр.

Правительство согласовало законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от повторного при зыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Это касается тех, кто во время действия военного положения был призван на службу по контракту и впоследствии уволен.

В то же время в Украине военнообязанные граждане могут быть оштрафованы за нарушение правил воинского учета. В частности, после наложения штрафа ТЦК человек имеет десять дней, чтобы либо его оплатить, либо обжаловать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раздельнянском районе Одесской области пограничники задержали девять уклонистов. Мужчины трое суток пешком добирались под палящим солнцем, пытаясь незаконно пересечь границу с Молдовой.

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