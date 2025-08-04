Штраф от ТЦК могут удвоить: в какой срок и что стоит знать

В Украине военнообязанные граждане могут быть оштрафованы за нарушение правил воинского учета. В частности, после наложения штрафа территориальным центром комплектования лицо имеет десять дней, чтобы либо его оплатить, либо обжаловать.

Видео дня

В случае бездействия – сумма штрафа автоматически удваивается. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.

Что известно

К адвокатам обратился мужчина, который получил штраф от ТЦК. Он поинтересовался, в течение какого времени он должен оплатить штраф в стандартном размере, и что будет потом.

"У Вас есть 10 дней после вынесения постановления для обжалования его в судебном порядке", – ответил гражданину юрист Владислав Дерий.

Что будет в случае неуплаты штрафа

Юрист также пояснил, что в случае, когда оштрафованный гражданин не оплатит штраф вовремя, то сумма удвоится.

"Если Вы ее не обжалуете или не оплатите штраф, то ТЦК обратятся к государственному исполнителю, который удвоит штраф и заблокирует счета", – отметил Дерий.

К тому же военнообязанного могут объявить в розыск, а в случае задержания группой оповещения доставить в ТЦК.

Что предшествовало

По словам юриста, штраф от ТЦК можно обжаловать в течение 30 дней, если он был выписан не в соответствии с процедурой. Для обжалования штрафа нужно написать заявление в ТЦК и СП, которое его наложило, и отправить по электронной почте или лично.

Напомним, в Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации и понес за это уголовную ответственность. Вследствие отказа проходить военную службу его приговорили к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Житомирщине к двум годам ограничения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. Он признал вину и объяснил свои действия "конфликтом с представителями ТЦК".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!