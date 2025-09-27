В результате удара дрона на войне погиб футболист-любитель из Ривненской области. Фото

К сожалению, Украина в войне с российскими оккупантами продолжает терять своих лучших сыновей. Среди Героев, отдавших жизнь за свободу Родины, оказался и футболист-любитель из села Старая Николаевка на Ривненщине Тарас Бабич, военнослужащий 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Тараса с июля этого года считали пропавшим без вести в результате удара дрона оккупантов вблизи поселка Переездное Покровского района Донецкой области. Трагическую весть о гибели украинского воина принесла власть Смыгской громады.

Что известно о Герое

Тарас родился в 1995 году в селе Старая Николаевка Дубенского района Ривненской области. Со школьных лет парень занимался футболом – сначала в детско-юношеском футбольном клубе "Еврошпон-Смыга", затем продолжал выступать на любительском уровне. Вплоть до начала полномасштабной войны.

Тарас отправился защищать нашу страну, и отдал за ее свободу и независимость самое ценное, что он имел – собственную жизнь.

Как похоронили воина

В минувшую пятницу в громаде встретили траурный кортеж с телом Героя. Местные жители встретили воина, сформировав "живой коридор" от поселка Смыга до родного дома Тараса в Старой Николаевке.

С Героем попрощались в Свято-Иовской церкви и похоронили на кладбище поселка Смыга.

В этот день в Смыгской громаде был День траура по погибшему военнослужащему.

