Без отца осталось двое сыновей: на войне погиб Герой из Измаила. Фото

Андрей Колотовкин
В Донецкой области погиб солдат Руслан Юрьевич Кормишин из Измаила. Он служил оператором отделения беспилотных систем минирования во взводе роботизированных комплексов. Защитник отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии. У него остались двое сыновей.

Информацию о гибели военного обнародовала Измаильская районная государственная администрация. В заметке подчеркнули, что община потеряла преданного воина и настоящего патриота.

"Мы разделяем вашу невыносимую боль невосполнимой утраты. Погребение Защитника Украины состоится на Аллее Славы Нового кладбища г. Измаила. Имя Руслана Кормишина навсегда останется в памяти народа. Вечная слава и вечная память Украинскому Воину!" – отметили в сообщении.

Путь воина

Руслан Кормишин родился и вырос в городе Измаил. Учился в седьмой и вечерней школах, получил образование в Одесском автомобильном техникуме. Вернувшись в родной город, много работал, чтобы обеспечить семью и воспитать сыновей.

После начала полномасштабной войны он вступил в Вооруженные силы Украины. Воевал в Харьковской и Донецкой областях. Именно там, в тяжелых боях с оккупантами, получил ранение, которое стало смертельным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Сумщине оборвалась жизнь защитника из Кривого Рога Николая Чигрина, который ушел на фронт добровольцем. До начала полномасштабной войны Николай работал в литейном цехе. В 2023 году добровольно оставил работу и стал на защиту Украины, присоединившись к рядам ВСУ.

