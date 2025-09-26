Пошел на фронт добровольцем: на Сумщине погиб защитник из Кривого Рога. Фото

Украина продолжает терять лучших. На Сумщине оборвалась жизнь защитника из Кривого Рога Николая Чигрина.

Печальную весть сообщили в Telegram-канале "Первый Городской. Кривой Рог" и Людмила Медведева на своей Facebook-странице. Отмечается, что военный ушел на фронт добровольцем.

Что известно о Герое

До начала полномасштабной войны Николай работал в литейном цехе. Он отличался щедростью, добротой. Был общительным и трудолюбивым человеком, который всегда готов помочь другим. В 2023 году добровольно оставил работу и стал на защиту Украины, присоединившись к рядам ВСУ.

"Командир отделения 1-го минометного взвода воинской части А7033, сержант Чигрин Николай Владимирович, мужественно выполняя воинский долг, в бою за Украину погиб 21.09.2025 года", – говорится в сообщении.

Последний бой мужчина принял вблизи н. п. Луговка Сумской области во время выполнения военной службы.

25 сентября в Секторе почетных захоронений Центрального кладбища Кривой Рог провел в последний путь 38-летнего воина.

