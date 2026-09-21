В Прикарпатье женщина подделала документ об инвалидности, чтобы добиться отсрочки для мужа: чем всё закончилось

Жительница Космацкой общины Ивано-Франковской области с помощью программ для редактирования фотографий и инструментов искусственного интеллекта подделала документ о своей инвалидности, чтобы её муж получил отсрочку от мобилизации. Косовский районный суд назначил ей штраф в размере 8500 гривен.

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Об этом говорится в приговоре Косовского районного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений. Помимо штрафа, женщина должна оплатить 7701 гривну 76 копеек расходов на проведение экспертиз.

Как указано в приговоре, женщина состоит в браке с 2007 года. В конце лета 2024 года она решила изготовить поддельные документы.

Для этого она использовала личный ноутбук, интернет и программы для редактирования фотографий, в частности инструменты искусственного интеллекта. Женщина внесла изменения в удостоверение об инвалидности от 2018 года, заменив анкетные данные другого лица на свои. Кроме того, были подделаны справка и заключение МСЭК.

Впоследствии поддельные документы послужили основанием для оформления ее мужу отсрочки от мобилизации. В феврале 2025 года в приложении "Резерв+" у него появилась отсрочка до завершения мобилизации из-за якобы имеющейся у супруги инвалидности II группы.

Дело рассмотрели в упрощенном производстве. Назначая наказание, суд учел, что женщина признала свою вину и воспитывает двоих детей.

В результате ей назначили штраф в размере 8500 гривен. Кроме того, с женщины взыскали 7701 гривну 76 копеек в доход государства в качестве расходов на проведение экспертиз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мужчины с инвалидностью могут иметь право на отсрочку от мобилизации при наличии соответствующих подтверждающих документов. Закон также предусматривает другие категории военнообязанных, которые могут оформить отсрочку при определенных условиях.

В то же время, если основания для отсрочки изменяются или теряют силу, её могут аннулировать.

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