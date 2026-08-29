Кто может лишиться отсрочки от мобилизации в сентябре: подробное объяснение

В Украине по-прежнему действует военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторые категории военнообязанных могут оформить отсрочку, если для этого имеются основания.

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Об этом сообщили в УНИАН. Если же обстоятельства изменились и основание больше не действует, отсрочку можно потерять.

Что известно

Мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Люди, имеющие основания для отсрочки, должны надлежащим образом ее оформить, иначе мужчину могут мобилизовать. Если же срок действия истек и документы не были продлены, отсрочка автоматически аннулируется.

Впрочем, в большинстве случаев сейчас отсрочки продлеваются автоматически, однако иногда в Резерв+ случаются сбои, поэтому лучше периодически проверять свой статус.

Кто может получить отсрочку

Основания для предоставления отсрочки перечислены в законе "О мобилизации". Так, в частности, статья 23 предусматривает, что призыву не подлежат и, соответственно, могут оформить отсрочку следующие категории:

Мужчины, освобожденные из российского плена.

Отцы троих и более детей. Приемные дети тоже учитываются. При этом не имеет значения, у детей ли одна мать и заключил ли мужчина с ней официальный брак.

Зарезервированные работники предприятий критически важных отраслей.

Усыновители детей-сирот.

Мужчины с инвалидностью. Отсрочка по инвалидности предоставляется независимо от группы.

Одинокие отцы, если мать пропала без вести, умерла или была лишена материнских прав.

Родители ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием.

Мужчины, постоянно ухаживающие за родственниками. Такая отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью 2 или 1 группы предоставляется только в том случае, если, кроме военнообязанного, больше некому ухаживать за больным.

Граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте.

Студенты профессиональных и высших учебных заведений. Отсрочка для студентов предоставляется только в том случае, если мужчина учится впервые и на дневной форме обучения.

Отсрочка для студентов предоставляется только в том случае, если мужчина учится впервые и на дневной форме обучения. Отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью 3-й группы предоставляется только при определенных диагнозах, например, онкологии.

Кому могут аннулировать отсрочку

Некоторые категории лиц могут лишиться даже законно оформленной отсрочки. Это касается следующих категорий:

студенты, которые закончили текущий уровень образования, взяли академический отпуск или перевелись на заочную форму обучения;

многодетные родители, если не выплачивают алименты;

мужчины с инвалидностью , если они не явились на повторную комиссию или были признаны на ней годными;

, если они не явились на повторную комиссию или были признаны на ней годными; родители троих детей, если старший ребёнок достиг 18 лет (отсрочку предоставляют только в том случае, если все дети несовершеннолетние);

родители ребенка с инвалидностью, если ребенок выздоровел и утратил такой статус;

лица, ухаживающие за родственниками, если родственник перестал нуждаться в уходе;

Иногда мужчине могут отказать в оформлении статуса, даже если он считает, что у него есть на это основания. Например, отсрочку по уходу за родителями часто не предоставляют, если у больных есть дочь или другие трудоспособные родственники.

Как оформить отсрочку

Если документы для получения статуса имеются в электронном виде, заявление подают в мобильном приложении Резерв+, а если в бумажном – то нужно обращаться в ЦНАП. Согласно действующему законодательству, обращаться в ТЦК для этого не требуется.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, будут ли действовать с 1 сентября отсрочки для студентов и аспирантов. Так, с началом нового учебного года студентам, аспирантам и другим учащимся придется учесть обновленные процедуры оформления и продления отсрочки от мобилизации. Правительство закрепило ключевые изменения в прохождении всех необходимых процедур. Основной акцент делается на цифровую проверку данных и сокращение сроков действия документов.

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