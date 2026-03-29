В Полтавской области зафиксировали землетрясение: где был эпицентр

Вечером 28 марта в Полтавской области было зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков по шкале Рихтера достигла показателя в 3,2.

По классификации землетрясений его отнесли к едва ощутимым. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Подробности о землетрясении

В ведомстве сообщили, что центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Полтавской области. Подземные толчки произошли на глубине 8 км с магнитудой 3,2 (по шкале Рихтера). Эпицентр землетрясения был на территории Мачуховской территориальной громады.

По данным центра специального контроля, землетрясение такой силы относится к едва ощутимым. В то же время в ведомстве предлагают жителям районов, где произошло землетрясение, поделиться своими ощущениями от подземных толчков. Специальную форму можно заполнить по этой ссылке. Это поможет специалистам в уточнении энергетических параметров землетрясения.

Что предшествовало

В Украине землетрясения происходят регулярно, хотя большинство из них настолько слабые, что их фиксируют только специальные приборы. Украина считается умеренно сейсмоактивной, так как основная её часть расположена на стабильном Украинском кристаллическом щите.

Главная причина землетрясений – положение Украины между мощными тектоническими структурами: Альпийско-Гималайским поясом на юге и стабильной Восточно-Европейской платформой. Карпаты и прилегающие районы – это основной источник ощутимых землетрясений для Украины. Из-за большой глубины очагов (до 150 км) волны от этой зоны доходят до разных регионов страны.

Напомним, в феврале в Краснодарском крае (РФ) в районе Анапы и Новороссийска произошло землетрясение силой 4,8 по шкале Рихтера. Эпицентр толчков находился в море, более чем в 20 км от побережья.

Как писал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму произошло сильное землетрясение, магнитуда которого достигла 5,1, а толчки ощущались за десятки километров от эпицентра. Местные жители почувствовали интенсивные толчки: в квартирах задрожали диваны, кровати, шкафы и люстры.

