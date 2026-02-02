Затряслась мебель: в оккупированном Крыму произошло землетрясение магнитудой 5,1

В оккупированном Крыму произошло сильное землетрясение, которое напугало местных жителей. Магнитуда достигла 5,1, а толчки ощущались за десятки километров от эпицентра.

Видео дня

Люди рассказывают, как качалась мебель, люстры и даже стены. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

"2 февраля 2026 года в 11:47:51 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Азовском море (район полуострова Крым) магнитудой 5,1 (по шкале Рихтера) на глубине 10 км", – говорится в сообщении.

По классификации землетрясений оно относится к сильно умеренным.

Местные жители почувствовали интенсивные толчки. В квартирах задрожали диваны, кровати, шкафы и люстры, некоторые дверцы мебели сами открылись. Многие люди выбежали на улицу, опасаясь последствий.

Напомним, утром 11 января на территории Украины зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 2,0 по шкале Рихтера, поэтому оно относится к неощутимым. Землетрясение зафиксировали около 09:28 в Черновицкой области. Подземный толчок произошел на глубине 4 км.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 3 января, сильное землетрясение произошло на юге и в центре Мексики. Сейсмическая тревога прервала первый в новом году пресс-брифинг президента страны Клаудии Шейнбаум.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!