В домах дрожали стены, пошли трещины: в Краснодарском крае РФ произошло землетрясение магнитудой 4,8. Видео

В Краснодарском крае (РФ) в районе Анапы и Новороссийска произошло землетрясение силой 4,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр толчков находился в море в более чем 20 км от побережья.

Информацией о природном явлении россияне активно делились в местных Telegram-каналах. Также они публиковали видео.

Землетрясение произошло ночью

Местные жители рассказали, что подземные толчки начались около 2 часов ночи и ощущались даже в квартирах. Там дрожали полки, звенела посуда, многие проснулись от вибрации.

"По данным, размещенным на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине 10 км – в 35 км к северо-западу от Новороссийска и 13 км к северо-востоку от Анапы", – говорится в сообщении.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что объекты инфраструктуры не подверглись серьезному разрушению и информации о пострадавших нет. В то же время россияне отмечают, что в отдельных домах появились трещины на потолках и частично осыпалась плитка.

Что говорят специалисты

Краснодарский край относится к сейсмически активным зонам с потенциалом до 8 баллов из 12 по шкале Рихтера, что свидетельствует о риске сильных землетрясений, но подземные толчки такой интенсивности для региона случаются крайне нечасто.

Напомним, в сентябре 2025 года на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Подземные толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов, в домах шаталась мебель и светильники, а на улицах останавливались автомобили.

Как писал OBOZ.UA, накануне в оккупированном Крыму произошло сильное землетрясение, магнитуда которого достигла 5,1, а толчки ощущались за десятки километров от эпицентра. Местные жители почувствовали интенсивные толчки: в квартирах задрожали диваны, кровати, шкафы и люстры.

