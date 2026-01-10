Могут ли в 2026 году отменить мобилизацию: объяснение от адвоката

В случае заключения и выполнения мирного соглашения подходы к мобилизации в Украине могут измениться, в частности рассматривается ее отмена или переход к частичному формату с поэтапной демобилизацией. Президент Владимир Зеленский отмечал, что приоритетом остается сохранение боеспособности войска и удержание позиций, ведь их потеря несет серьезные угрозы безопасности государства.

В то же время глава государства отметил, что даже после подписания мирного соглашения военное положение, вероятно, будет действовать еще несколько месяцев. Специалист Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии "Фактам" объяснила, возможно ли окончание мобилизации в 2026 году с точки зрения права.

Отменят ли полную мобилизацию в Украине

По словам эксперта, пока в стране действует военное положение, мобилизация будет продолжаться, поэтому говорить о ее прекращении до отмены этого режима оснований нет. Даже в случае завершения военного положения, в частности по политическим соображениям, мобилизация не прекратится автоматически, ведь для этого нужен отдельный нормативный акт и четкое законодательное урегулирование механизмов ее проведения.

Поэтому не следует рассчитывать, что сразу после отмены военного положения будет объявлена демобилизация и все военнослужащие вернутся домой. По словам Воронковой, несмотря на общее стремление к скорейшему завершению войны и мобилизации, анализ обращений клиентов и действующей практики свидетельствует о тенденции к дальнейшему ужесточению условий.

"Поэтому сказать, когда будет конец мобилизации, трудно, – сказала она.

Отменят ли мобилизацию для контрактников

Если контракт был подписан до введения военного положения и из-за его введения он был автоматически продлен, то после отмены военного положения военнослужащие по контракту будут иметь право уволиться со службы после окончания срока действия контракта.

"Те, кто во время военного положения заключили срочные контракты, служат до их завершения или дальше уже будут продолжать служить, если захотят, на общих основаниях", – объяснила адвокат и добавила, что в отношении мобилизованных должно быть принято отдельное решение о демобилизации.

Напомним, Министерство обороны Украины разработало предложения по обновлению списка болезней, по которым определяется пригодность граждан к службе в армии. Отдельные заболевания могут исключить из действующего перечня.

Как писал OBOZ.UA, летом 2025 года Владимир Зеленский заявил, что в Украине не рассматривается вопрос демобилизации воинов, которые защищают страну от российской агрессии. Он подчеркнул, что военные вернутся домой после победы.

