В оккупированном Крыму ограничили использование иностранных мессенджеров: людям навязывают российский Max

Жители в оккупированном Крыму столкнулись с ограничением доступа к популярным мессенджерам Telegram и WhatsApp. Вместо этого оккупационные власти советуют устанавливать российский мессенджер Max.

Меры по блокированию данных приложений ввел Роскомнадзор. Об этом сообщили местные и российские СМИ.

В пресс-службе крупнейшего крымского телеком-оператора "Волна" заявили, что инициатором этих мер стал Роскомнадзор. Ограничения касаются всех операторов и интернет-провайдеров, которые работают на территории, контролируемой Россией.

Жителей призвали переходить на российский мессенджер Max

Так называемое "Минкомсвязи Крыма" посоветовало местным жителям устанавливать альтернативный российский национальный мессенджер Max, который, по сообщениям, собирает аномально широкий спектр данных и фиксирует каждое действие пользователя.

Заметим, что WhatsApp и западные сервисы анализируют поведение пользователей, но технически не могут читать переписку благодаря сквозному шифрованию. В российском MAX такой защиты нет, и это делает его не просто удобным для спецслужб, а встроенным инструментом наблюдения.

Да и пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что российские спецслужбы следят за гражданами в мессенджерах.

В Роскомнадзоре заявили, что блокировка стала ответом на якобы рост случаев мошенничества и "попыток привлечения россиян к диверсионной и террористической деятельности" через Telegram и WhatsApp. Также ФСБ ранее сообщила, что фиксирует увеличение количества попыток вербовки в этих сервисах.

Кроме этого, Роскомнадзор начал ограничивать звонки в указанных мессенджерах еще в августе. И тогда официально это объяснялось якобы борьбой с мошенниками. Однако в ведомстве уверяли, что никаких других ограничений функционала платформ не планируется.

Уже в октябре представители ведомства заявили, что введение ограничений на звонки в иностранных мессенджерах якобы позволили быстро сократить количество мошеннических схем.

Как сообщал OBOZ.UA, во всех регионах страны-агрессора России перестали работать такие популярные мессенджеры, как WhatsApp и Telegram. Пользователи указанных приложений массово сообщают о проблемах в работе сервисов, начиная с 21 октября. В конце месяца такие жалобы достигли пиковых значений.

В WhatsApp отреагировали на блокировку мессенджера на территории России. В частности, администрация сервиса заявила, что власти РФ блокируют работу приложения из-за его конфиденциальности, пытаясь нарушить права 100 миллионов российских пользователей.

