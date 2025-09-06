Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что для спецслужб нет закрытых мессенджеров. По его словам, это "абсолютно прозрачная система", признав, что за гражданами РФ следят в сети.

Об этом Песков заявил в комментарии росСМИ. Его заявление прозвучало на фоне расследований о российском национальном мессенджере MAX, который собирает аномально широкий спектр данных и фиксирует каждое действие пользователя.

"В корпоративных темах, в государственных темах, секретных вопросах... Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры – это абсолютно прозрачная система. И люди, которые используют, должны понимать, что они все прозрачны", – сказал Песков, добавив, что мессенджеры прозрачны "для спецслужб".

Заметим, что WhatsApp и западные сервисы тоже анализируют поведение, но технически не могут читать переписку благодаря сквозному шифрованию. В российском MAX такой защиты нет, и это делает его не просто удобным для спецслужб, а встроенным инструментом наблюдения.

При этом Песков даже не отрицал слежку в мессенджерах, а назвал ее "абсолютно прозрачной".

Что предшествовало

В России, в рамках создания так называемого цифрового суверенитета, людей принудительно заставляют переходить на государственный мессенджер МАХ. Его главным преимуществом называют синхронизацию с "Госуслугами". Причем главное отличие от не российских мессенджеров (последние, как известно, обеспечивают анонимность своих пользователей) – связь и передача данных всем силовым структурам страны – даже не скрывается.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с первого сентября 2025 года все точки продажи SIM-карт в России должны быть оборудованы видеокамерами. Причем камеры должны работать постоянно, они должны фиксировать все действия клиента и представителя оператора при заключении договора, а записи видеонаблюдения на точках продаж должны храниться не менее 30 дней.

