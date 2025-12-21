В Одесской области восстановили движение по трассе в Маяках, где оккупанты били по мосту

После российской атаки вблизи села Маяки Одесской области было приостановлено движение по трассе Одесса – Рени сняли ограничения движения транспорта в обоих направлениях. Мост соединяет южную часть региона, историческую Бессарабию, с остальной частью Одесской области.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Он добавил, что мостовое полотно для автотранспорта сейчас стабильно функционирует.

"Ограничения движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса – Рени в направлении Бухареста в пределах населенного пункта Маяки – сняты. Движение восстановлено", – написал он в своем Telegram.

Что предшествовало

Напомним, что после российской атаки вблизи Маяков было приостановлено движение по трассе Одесса–Рени. Это осложнило подъезд к ряду пунктов пропуска в Одесской области.

В связи с этим путешественникам советовали выбрать пункты пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыга" и "Сокиряны" в Черновицкой области. Тех, кто направляется из-за границы в направлении Одессы, такжеперенаправляют на альтернативные маршруты.

Как сообщал OBOZ.UA, продолжается ликвидация последствий разрушения российскими захватчиками указанного моста. Сейчас обеспечено альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона, к работе привлечены все профильные службы.

Всего в Одесской области работают спасатели из 12 регионов Украины, развернуто более 660 пунктов несокрушимости.

