В Одесской области судья "переименовал" Россию в решении и отказался исправлять название: заявил, что это позиция

Судья Овидиопольского районного суда Одесской области отказался менять в своем решении выражение "рашистская педерация" на "Российская Федерация". Он заявил, что считает это не опиской, а конкретной характеристикой "указанного недогосударства".

Видео дня

По информации издания "Думская", работник районного суда Дмитрий Гандзий рассматривал гражданское дело, в котором истец просил установить юридический факт гибели своего брата на войне. В тексте решения суд назвал Россию "рашистской педерацией". Позже заявитель обратился в суд с ходатайством об исправлении этого названия, однако получил отказ.

В своем постановлении судья отметил, что выражение не является ошибкой и не влияет на содержание принятого решения. Он добавил, что формулировка не будет иметь правовых последствий для заявителя и показывает истинную сущность страны-террористки России.

Судья также привел примеры преступлений, совершенных российскими военными, сослался на позицию Совета Европы и напомнил, что Верховная Рада Украины официально закрепила термин "рашизм" в своем постановлении от 2 мая 2023 года, осудив идеологию и практику "русского мира".

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Шаргородского районного суда Винницкой области Андрея Роздорожная сообщила Высшему совету правосудия об угрозе своей жизни и здоровью. Это произошло после преследования и угроз со стороны бывшего обвиняемого, которого женщина в свое время приговорила к трем годам лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!