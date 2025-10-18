Встретил на улице и угрожал: судью преследовал бывший обвиняемый, которому отменили приговор

Глава Шаргородского районного суда Винницкой области Андрея Роздорожная сообщила Высшему совету правосудия об угрозе своей жизни и здоровью. Это произошло после преследования и угроз со стороны бывшего обвиняемого, которого женщина в свое время приговорила к трем годам лишения свободы.

Видео дня

Позже этот приговор был отменен, однако обвиняемый, случайно увидев судью на улице, встретил ее агрессивно. "Судебно-юридическая газета" поделилась подробностями скандального инцидента.

С чего все началось

Несколько лет назад Роздорожная рассматривала уголовное дело Александра М., которого подозревали в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 435-1 УКУ (оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением либо повреждением имущества военнослужащему, осуществляющему мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ).

Александр М. – военнослужащий по мобилизации. 30 мая 2023 года он, находясь возле здания ТЦК и СП вместе со своей сожительницей и местной блогершей, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

На место происшествия вызвали полицию. В ТЦК были убеждены, что поведение фигуранта было неслучайным, поскольку сожительница Александра М. и блогерша хотели снять и обнародовать контент скандального направления.

В суде Александр М. вину признал в полном объеме и раскаялся.

30 ноября 2023 года Андрея Роздорожная вынесла приговор в отношении обвиняемого и приговорила его к трехлетнему заключению.

Александр М. подал апелляцию, которую 25 марта 2024 года поддержал Винницкий апелляционный суд. Последний отменил приговор Шаргородского райсуда, аргументировав это существенными нарушениями уголовного процессуального закона.

Как выяснилось, в прошлые годы Александр М. неоднократно находился на стационарном лечении в Винницкой областной клинической психоневрологической больнице , имел соответствующие психические расстройства, что подтверждается соответствующими справками.

, имел соответствующие психические расстройства, что подтверждается соответствующими справками. Кроме того, на стадии досудебного расследования и при рассмотрении дела в суде первой инстанции у Александра М. отсутствовал адвокат .

. Винницкий апелляционный суд заявил, что суд первой инстанции допустил нарушение права обвиняемого на защиту, а также не учел психологическое и психиатрическое состояние мужчины.

Встреча бывшего обвиняемого с судьей обернулась новым скандалом

3 октября 2025 года Андрея Роздорожная случайно встретила Александра М. посреди улицы, на пешеходном переходе.

Мужчина, увидев и узнав судью, начал преследовать ее, выкрикивая нецензурные слова и угрозы. Также Александр М. кричал прохожим, что судья назначила ему несправедливое наказание.

Наконец один из случайных очевидцев остановил мужчину, после чего Роздорожная смогла оторваться от преследователя.

В связи с событиями 3 октября, Роздорожная попросила Высший совет правосудия обратить внимание на угрозу ее жизни и здоровью и отреагировать.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Волыни суд признал незаконной мобилизацию священника религиозной громады "Новая жизнь" евангельских христиан-баптистов. Мужчина доказал, что был неправомерно призван в армию, ведь официально входил в список лиц, имеющих бронь от мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!