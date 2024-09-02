В некоторых областях дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в начале недели

Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Украине 2 сентября сохранится переменная облачность с умеренной температурой. Однако в некоторых областях ожидают дожди и грозы, а в других – предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

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Об этом рассказали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, ветер ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Но в восточных областях днем возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Небольшие кратковременные дожди и грозы ожидают в юго-восточной части страны, а ночью в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории будет без осадков, считают синоптики.

Температура 2 сентября ночью 17-22°, в западных областях 13-18°. Днем воздух прогреется до 27-32°.

В Киеве и Киевской области также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столичном регионе ночью будет около 20°, днем 28-30°.

Отдельно синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который будет сохраняться до 4 сентября везде в Украине, кроме большинства частей Одесской области и Крыма.

А уже 3-4 сентября в южной части местами восточных и центральных областях, а также в Карпатах ожидают кратковременные дожди и грозы.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что именно в сентябре жара начнет спадать и в Украину придет долгожданное похолодание. Снижение температуры воздуха будет происходить постепенно, среднемесячная температура, впрочем, прогнозируется несколько выше нормы. Дождить будет в течение месяца также умеренно.

Как сообщал OBOZ.UA, известная синоптик Наталья Диденко считает, что снижение температуры возможно только с 3 сентября. А 2 сентября ожидается преимущественно теплая и солнечная погода с осадками в некоторых восточных регионах.

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