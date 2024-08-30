Начало сентября в Украине будет жарким: синоптики рассказали, когда ожидать понижения температуры. Карта

Август в Украине завершится жаркой и сухой погодой и начало сентября не принесет значительных изменений. Снижение температуры возможно только с 3 сентября.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Выходные будут жаркие.

Температура воздуха будет днем колебаться от +30 до +34 градусов, в южных областях будет немного прохладнее — от +27 до +30 градусов.

Дожди 31 августа и 1 сентября маловероятны. Лишь в южных регионах возможны кратковременные грозовые дожди. В Киеве температура в конце августа и начале сентября будет очень теплой, до +30...+32 градусов.

Значительное снижение температуры ожидается с 3 сентября, когда погода станет заметно прохладнее.

Как сообщал OBOZ.UA:

– синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что последние летние дни в Украине будут жаркими. Согласно ее прогнозу, в ближайшую неделю погода будет преимущественно сухой.

– Укргидрометцентр ожидает, что погода по Украине в сентябре 2024 года будет похожа на августовскую.

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