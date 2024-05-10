Землю накроет мощная магнитная буря: сколько будет продолжаться и как уберечься

Начавшийся в последний день апреля геомагнитный шторм еще продолжается. В мае только 8 числа была сравнительно слабая магнитная буря, а все остальные дни отличились сильными геомагнитными возмущениями. 9 мая на Земле была четырехбалльная буря, которая по К-индексу считается средней. Сегодня она достигнет значения в пять баллов (по К-индексу сильная), а уже 11 мая ожидается возмущение в семь баллов.

Это вряд ли последняя, но, вероятно, будет самая мощная буря мая, предполагают в американском Центре прогнозирования космической погоды. Ей заранее присвоили класс G4, один из самых опасных классов.

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Более опасны только штормы G5, но они бывают крайне редко, раз в несколько столетий.

В чем причина

По данным NOAA Space Weather Prediction Center, AR3663, самое активное солнечное пятно 25-го солнечного цикла, повлекло за собой коронарный выброс, когда приближалась к западному краю Солнца. Такой же выброс сделало и соседнее пятно AR3664. Оба выброса, которые называют вспышками на Солнце, произошли одновременно (на видео). И, похоже, это не прекратится в ближайшее время, считают специалисты.

Указанные пятна в последнее время слишком активны. С начала мая AR3663 вызвало пять мощных солнечных вспышек и более 20 обычных вспышек, что гораздо больше, чем любое другое солнечное пятно за последние семь лет. В свою очередь AR3664 увеличилась более чем вдвое за последние 48 часов, став одним из самых больших солнечных пятен в этом солнечном цикле.

Что такое К-индекс

Это глобальный индекс геомагнитной активности, основанный на 3-часовых измерениях наземных магнитометров по всему миру. Каждая станция откалибрована в соответствии со своей широтой и сообщает определенный К-индекс в зависимости от геомагнитной активности, измеренной в местоположении магнитометра.

Однако существует и общий для всей планеты индекс геомагнитных бурь – Kp-индекс или планетарный К-индекс. Конкретно он и указан в данных Мeteoagent.

Специалисты из Meteoagent наглядно показали, какие магнитные возмущения ожидают нас в эти дни.

Что такое солнечный ветер и магнитная буря

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли из-за вспышек в короне Солнца. Вокруг нашей планеты есть магнитосфера (она, кстати, далеко не у каждого небесного тела). Это своеобразная защита от солнечной радиации. После вспышки в короне Солнца так называемый солнечный ветер достигает Земли и начинает сильнее давить на магнитную оболочку нашей планеты.

Обычно давления магнитосферы планеты и солнечного ветра постоянны и равны. Однако во время вспышек на Солнце растет скорость солнечного ветра, соответственно, растет его давление на магнитосферу Земли. Колебания таких давлений и есть геомагнитная буря.

Что делать во время бурь

Под влияние геомагнитных возмущений попадают метеочувствительные и метеозависимые люди. Ухудшение самочувствия у таких людей некоторые медики объясняют тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

Именно поэтому изменение магнитного поля Земли может привести к повышению давления, головной боли, снижению работоспособности и обострению хронических заболеваний.

Медики советуют защищаться от магнитных бурь не только метеочувствительным, но и всем людям. Прежде всего стоит на время изменить свой режим дня с тем, чтобы можно было хорошо высыпаться.

Особое внимание следует уделить рациону и отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, кофе. Напротив, рекомендуется включить в рацион травяные чаи и пить больше воды.

Также медики рекомендуют отказаться от тяжелых физических нагрузок, заменить силовую тренировку прогулкой на свежем воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни апреля число Вольфа – числовой показатель солнечной активности, связанный с количеством солнечных пятен – имело наивысшее значение в 25-м цикле солнечной активности. Также это было самое высокое значение числа за последние 22 года.

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