В Нацполиции рассказали, сколько полицейских прошли через фронт

Около 70% украинских полицейских уже участвовали или сейчас задействованы в боевых действиях. Из-за нагрузки, рисков и кадрового дефицита система работает на пределе возможностей.

Видео дня

Часть проблем публично не раскрывают из соображений безопасности. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Так что значительная часть полицейских находится в состоянии постоянной нагрузки из-за войны. Речь идет не только о работе в прифронтовых регионах, но и о привлечении к выполнению задач, не присущих классической полицейской службе. В частности, сотрудников из центрального аппарата направляют на блокпосты и другие участки повышенного риска.

Отдельно глава Нацполиции отметил проблемы с кадровым обеспечением и уровнем оплаты труда, однако детали не разглашаются. Публичное обсуждение таких тем может быть использовано врагом в собственных целях.

Позиция руководства МВД заключается в необходимости максимального участия полицейских во фронтовых задачах. В частности, Игорь Клименко ранее подчеркивал важность такого подхода.

Заявления прозвучали на фоне резонансных событий в Киеве. 18 апреля в Голосеевском районе произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек. Полиция провела спецоперацию, в ходе которой нападавший был ликвидирован.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас дефицит кадров в патрульной полиции составляет около 25%, при этом в столице этот показатель еще выше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!