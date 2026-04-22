В Нацполиции рассказали, сколько полицейских прошли через фронт
Около 70% украинских полицейских уже участвовали или сейчас задействованы в боевых действиях. Из-за нагрузки, рисков и кадрового дефицита система работает на пределе возможностей.
Часть проблем публично не раскрывают из соображений безопасности. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Так что значительная часть полицейских находится в состоянии постоянной нагрузки из-за войны. Речь идет не только о работе в прифронтовых регионах, но и о привлечении к выполнению задач, не присущих классической полицейской службе. В частности, сотрудников из центрального аппарата направляют на блокпосты и другие участки повышенного риска.
Отдельно глава Нацполиции отметил проблемы с кадровым обеспечением и уровнем оплаты труда, однако детали не разглашаются. Публичное обсуждение таких тем может быть использовано врагом в собственных целях.
Позиция руководства МВД заключается в необходимости максимального участия полицейских во фронтовых задачах. В частности, Игорь Клименко ранее подчеркивал важность такого подхода.
Заявления прозвучали на фоне резонансных событий в Киеве. 18 апреля в Голосеевском районе произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек. Полиция провела спецоперацию, в ходе которой нападавший был ликвидирован.
Как сообщал OBOZ.UA, сейчас дефицит кадров в патрульной полиции составляет около 25%, при этом в столице этот показатель еще выше.
