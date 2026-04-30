В Киеве состоялась встреча инициативной группы 'Первого декабря' с руководством христианских Церквей Украины. Фото

В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялась встреча Инициативной группы "Первого декабря" с руководством Украинской Греко-Католической Церкви, Православной Церкви Украины, Римско-Католической Церкви и протестантских Церквей. Участники встречи сосредоточились на анализе состояния украинского общества и поиске путей дальнейшего сотрудничества для духовной победы Украины.

Видео дня

В частности, с учеными, правозащитниками и общественными деятелями встретились глава УГКЦ блаженнейший Святослав, предстоятель ПЦУ блаженнейший Епифаний, от Католической Церкви епископ Киевско-Житомирской диецезии владыка Виталий Кривицкий, и председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк. Об этом рассказали в Синоде УГКЦ.

Группа "Первого декабря"

Группа "Первого декабря" – это созданное в 20-ю годовщину референдума за независимость Украины известными общественными деятелями объединение. Группа была создана в ответ на обращение УГКЦ и обеих конфессий УПЦ. В основу программных документов группы заложена декларация, которая содержит базовые принципы для объединения украинского народа, и Хартия Свободного Человека.

От группы "Первого декабря" во встрече приняли участие сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, председатель правления Украинского Хельсинского Союза по правам человека Евгений Захаров, профессор, директор Института социологии НАНУ Евгений Головаха, кандидат философских наук, старший преподаватель НаУКМА и президент Украинского ПЕН Владимир Ермоленко, и другие.

Быть выше врага

"Мы здесь присутствуем для того, чтобы возобновить наше обращение к обществу: без моральных, духовных устоев невозможно обновление нашего общественного бытия. Чтобы победить врага, надо быть духовно и морально выше него", – заявил Блаженнейший Святослав.

По его убеждению, именно в таком партнерстве "кроется ключ к нашей силе, способности преодолеть все препятствия и Божьего света в непростое темное время".

Блаженнейший Святослав также отметил расширение межконфессионального сотрудничества по сравнению с 2011 годом (годом создания группы "Первого декабря"): "Тогда только три крупнейших Церкви объединились и сказали одним голосом. Сегодня вы видите, чтонас больше", – сказал он, поблагодарив представителей Римско-Католической Церкви и протестантских сообществ за присоединение к совместной инициативе.

Отдельно глава УГКЦ подчеркнул, что тексты, созданные группой "Первого декабря" за 15 лет, должны быть сохранены для будущих поколений.

Преодоление "колониальной травмы"

Блаженнейший Святослав обратил внимание на еще одно измерение современных общественных вызовов – коллективную травму украинского народа, которая, по его словам, требует осмысления и исцеления.

"Мы сталкиваемся с наслоением различных травм. Когда говорим о коррупции, она всегда связана с колониальной травмой. Теперь на эту постколониальную, постгеноцидную травму накладывается военная", – объяснил он.

Глава УГКЦ отметил, что именно поэтому его церковь развивает стратегию пастырства под названием "Исцеление ран войны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!