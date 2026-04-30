В Киеве состоялась встреча инициативной группы "Первого декабря" с руководством христианских Церквей Украины. Фото

Михаил Левакин
В Киеве состоялась встреча инициативной группы 'Первого декабря' с руководством христианских Церквей Украины. Фото

В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялась встреча Инициативной группы "Первого декабря" с руководством Украинской Греко-Католической Церкви, Православной Церкви Украины, Римско-Католической Церкви и протестантских Церквей. Участники встречи сосредоточились на анализе состояния украинского общества и поиске путей дальнейшего сотрудничества для духовной победы Украины.

В частности, с учеными, правозащитниками и общественными деятелями встретились глава УГКЦ блаженнейший Святослав, предстоятель ПЦУ блаженнейший Епифаний, от Католической Церкви епископ Киевско-Житомирской диецезии владыка Виталий Кривицкий, и председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк. Об этом рассказали в Синоде УГКЦ.

Группа "Первого декабря"

В Киеве состоялась встреча инициативной группы "Первого декабря" с руководством христианских Церквей Украины. Фото

Группа "Первого декабря" – это созданное в 20-ю годовщину референдума за независимость Украины известными общественными деятелями объединение. Группа была создана в ответ на обращение УГКЦ и обеих конфессий УПЦ. В основу программных документов группы заложена декларация, которая содержит базовые принципы для объединения украинского народа, и Хартия Свободного Человека.

От группы "Первого декабря" во встрече приняли участие сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, председатель правления Украинского Хельсинского Союза по правам человека Евгений Захаров, профессор, директор Института социологии НАНУ Евгений Головаха, кандидат философских наук, старший преподаватель НаУКМА и президент Украинского ПЕН Владимир Ермоленко, и другие.

Быть выше врага

В Киеве состоялась встреча инициативной группы "Первого декабря" с руководством христианских Церквей Украины. Фото

"Мы здесь присутствуем для того, чтобы возобновить наше обращение к обществу: без моральных, духовных устоев невозможно обновление нашего общественного бытия. Чтобы победить врага, надо быть духовно и морально выше него", – заявил Блаженнейший Святослав.

По его убеждению, именно в таком партнерстве "кроется ключ к нашей силе, способности преодолеть все препятствия и Божьего света в непростое темное время".

В Киеве состоялась встреча инициативной группы "Первого декабря" с руководством христианских Церквей Украины. Фото

Блаженнейший Святослав также отметил расширение межконфессионального сотрудничества по сравнению с 2011 годом (годом создания группы "Первого декабря"): "Тогда только три крупнейших Церкви объединились и сказали одним голосом. Сегодня вы видите, чтонас больше", – сказал он, поблагодарив представителей Римско-Католической Церкви и протестантских сообществ за присоединение к совместной инициативе.

Отдельно глава УГКЦ подчеркнул, что тексты, созданные группой "Первого декабря" за 15 лет, должны быть сохранены для будущих поколений.

Преодоление "колониальной травмы"

В Киеве состоялась встреча инициативной группы "Первого декабря" с руководством христианских Церквей Украины. Фото

Блаженнейший Святослав обратил внимание на еще одно измерение современных общественных вызовов – коллективную травму украинского народа, которая, по его словам, требует осмысления и исцеления.

"Мы сталкиваемся с наслоением различных травм. Когда говорим о коррупции, она всегда связана с колониальной травмой. Теперь на эту постколониальную, постгеноцидную травму накладывается военная", – объяснил он.

В Киеве состоялась встреча инициативной группы "Первого декабря" с руководством христианских Церквей Украины. Фото

Глава УГКЦ отметил, что именно поэтому его церковь развивает стратегию пастырства под названием "Исцеление ран войны".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Киеве, в Патриаршем соборе Воскресения Христова состоялся концерт-реквием "Чернобыль – молодежь будет помнить", приуроченный к 40-й годовщине аварии на ЧАЭС. Во время мероприятия Чернобыльскую трагедию назвали следствием советской идеологии, которая обесценивала человеческую жизнь.

