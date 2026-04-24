'Трагедия, вызванная советской идеологией': в Патриаршем соборе состоялся концерт-реквием к 40-й годовщине катастрофы на ЧАЭС. Видео

В Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова состоялся концерт-реквием "Чернобыль – молодежь будет помнить", приуроченный к 40-й годовщине аварии на ЧАЭС. Во время мероприятия Чернобыльскую трагедию назвали следствием советской идеологии, которая обесценивала человеческую жизнь.

Видео дня

Об этом сообщили в УГКЦ. В мероприятии приняли участие глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук, духовенство, дипломаты и художники из разных стран.

Во время выступления Блаженнейший Святослав подчеркнул, что катастрофу нельзя объяснять только человеческой ошибкой. По его словам, это была трагедия, вызванная духовной слепотой советской системы, которая поставила идеологию выше жизни людей.

Он также с особой благодарностью вспомнил ликвидаторов аварии, подчеркнув, что именно они ценой собственного здоровья и жизни остановили распространение радиоактивного ада и фактически защитили не только Украину, а целый мир.

"Мы особенно хотим почтить достоинство наших героев-украинцев, которые своей грудью закрыли Европу и мир от советского атома, который кто-то хотел назвать "мирным"", – сказал Блаженнейший Святослав.

Концерт объединил творческую молодежь и известных художников из Украины, Европы, США, Китая и Японии. В программе приняли участие ведущие хоры, оркестры и народные артисты, среди которых капелла "Думка", хоры "Павана" и "Дзвін", симфонические и камерные оркестры, а также народные артисты Украины Анатолий Паламаренко, Сергей Магера, Татьяна Пирогова и другие. Также во время мероприятия презентовали тизер документального фильма "Ада. Между Чернобылем и войной", содержащий уникальные кадры ликвидации аварии.

Во время мероприятия также состоялось вручение наград Всеукраинской общественной организации "Ассоциация "Афганцы" Чернобыля". В частности, орденом "Честь, почет, память" награжден Блаженнейший Святослав.

Организаторы отметили, что такие события должны не только почтить прошлое, но и напомнить об ответственности за будущее, особенно для молодого поколения.

Напомним, 26 апреля исполняется 40 лет со дня самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас, когда в Украине идет война, и дроны залетают в Зону, безопасность ЧАЭС снова привлекает внимание мира. Поэтому Чернобыль не является историей из прошлого, это часть настоящего.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты нашли последнего ребенка, рожденного в Чернобыле 26 апреля 1986 года. Когда на 4-м энергоблоке ЧАЭС произошел взрыв, на свет появился Евгений Розенблит. В гражданской жизни Евгений был ювелиром, а когда началась большая война стал на защиту Родины.

