'Одна из тех, кто говорил правду о войне': Зеленский наградил орденом Свободы журналистку Викторию Рощину, которая погибла в российском плену

Украинская журналистка Виктория Рощина посмертно награждена орденом Свободы – "за непоколебимую веру в то, что свобода одолеет все", заявил президент Владимир Зеленский. 1 августа он подписал соответствующий указ №569/2025.

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В тексте, опубликованном на сайте ОП, сообщается, что украинка награждена за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости государства, конституционных прав и свобод человека. Также о правозащитнице, тележурналистке, военной корреспондентке Зеленский рассказал на своем канале в Telegram.

О гибели Рощиной в плену противника стало известно в октябре 2024 года. В то время ее имя уже было в списках на обмен.

"Россия обязывалась ее освободить, но не сдержала своего слова", – отметил президент.

Он рассказал, что журналистка работала на фронте, на временно оккупированных территориях, рискуя своей жизнью. "Виктория одна из тех, кто говорил правду о войне", – отметил глава государства.

В феврале этого года ее тело с многочисленными следами пыток захватчики вернули в Украину.

"С тех пор продолжались все соответствующие экспертизы. Сегодня мы чествуем Викторию Рощину посмертно. Она награждена орденом Свободы. За непоколебимую веру в то, что свобода преодолеет все. Почет и светлая память Виктории Рощиной", – написал Зеленский.

Оккупанты убили журналистку в плену

Рощина исчезла 3 августа 2023 года, когда выехала на ВОТ (вероятно, чтобы снять репортаж о кризисе на Запорожской АЭС и разрушении Каховской дамбы).

Россия вернула тело 27-летней женщины в ужасном состоянии, поэтому точную причину смерти установить пока не удалось.

Россияне подписали тело Рощиной как "неустановленный мужчина со значительным повреждением коронарных артерий". По данным СМИ, некоторых внутренних органов не было; также зафиксированы травма шеи, переломы костей и многочисленные синяки на голове, правом плече и ногах.

Как писал OBOZ.UA, ранее евродепутаты призвали к проведению независимого расследования гибели Виктории Рощиной в российском плену. Они потребовали от РФ прекратить запугивание журналистов из-за политически мотивированных уголовных дел.

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