Когда отмечается День защитников и защитниц Украины: точная дата

День защитников и защитниц Украины – одна из важнейших памятных дат в современном украинском календаре. В этот день чествуют военнослужащих и всех, кто защищал и продолжает защищать независимость и территориальную целостность государства, а также вспоминают павших воинов.

Видео дня

В последние годы дата праздника изменилась, поэтому некоторые до сих пор связывают его с 14 октября. OBOZ.UA рассказывает, когда будут отмечать День защитников и защитниц Украины в 2026 году и почему его перенесли.

Когда будет отмечаться День защитников и защитниц Украины в 2026 году

Дата праздника фиксирована – 1 октября. В 2026 году этот день выпадает на четверг. Именно 1 октября указано в календаре официальных праздников Верховной Рады Украины.

В этот же день в Украине отмечают День украинского казачества, а по новоюлианскому церковному календарю – Покров Пресвятой Богородицы.

Как появился праздник

Современный День защитников и защитниц Украины берет свое начало в 2014 году. Тогда указом президента был установлен День защитника Украины, который должны были ежегодно отмечать 14 октября. Появление нового государственного праздника было связано с необходимостью укрепления собственных украинских военных традиций после начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

В 2021 году название изменили на День защитников и защитниц Украины, подчеркнув вклад в защиту государства как мужчин, так и женщин.

Почему дату перенесли с 14 октября на 1 октября

До 2023 года праздник приходился на 14 октября. Эта дата была связана с Покровом Пресвятой Богородицы и украинскими казацкими традициями.

После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь Покров стали отмечать 1 октября.

В июле 2023 года соответствующие изменения внесли и в дату государственного праздника. Указом президента № 455/2023 День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества перенесли с 14 на 1 октября.

С тех пор дата остается неизменной.

Связь с Покровом и украинским казачеством

Покров Пресвятой Богородицы имеет давнюю связь с украинской военной традицией. Особое почитание Богородицы было распространено среди запорожских казаков, которые считали ее своей покровительницей.

На Запорожской Сечи строили Покровские церкви, а образ Богородицы стал одним из символов казацкой культуры.

Именно поэтому 1 октября в современной Украине совпали три важные даты – Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитников и защитниц Украины.

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