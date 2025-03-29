В Ивано-Франковской области фанатка российской музыки подло набросилась на женщину после замечания. Видео

В Ивано-Франковской области, в одном из заведений, ценительница российской музыки набросилась на женщину, которая сделала ей замечание. Фанатка музыкального репертуара страны-агрессорки схватила ее за волосы и резко потянула.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пострадавшая Лидия Фесенко. За дело взялись правоохранители.

По словам Лидии Фесенко в одном из кафе, в городе Снятын, за соседним столиком сидели женщины, которые включали русскую музыку. Лидия сделала замечание, после чего ее с подругами начали оскорблять. Впоследствии посетительницы, которым сделали замечания, вышли из заведения, а одна из них схватила женщину за волосы и потащила.

"За отстаивание украинского языка мне когда-то таранили авто, но чтобы наносили телесные – впервые. В результате: женщине светит 173 статья КУоАП и слава. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать", – говорится в сообщении потерпевшей.

Полицейские, уже установившие личность правонарушительницы – ею оказалась 39-летняя жительница Снятина. В настоящее время устанавливают ее местонахождение. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Со своей стороны пострадавшая пообещала, что и дальше будет отстаивать украинский язык.

"Больно, когда тянут за волосы, но больнее, что за язык в Украине все еще можешь получить обиды и физическое насилие. От этого мое сердце просто разрывается. Но ничто меня не остановит, я и дальше буду отстаивать украинский язык", – написала она.

Напомним, сейчас в Украине штраф за прослушивание российской музыки в общественных местах составляет 70 грн, но его могут увеличить до 5100 до 25 500 грн, это будет контролироваться руководителями заведений торговли, общественного питания и сферы услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Украине зарегистрировали электронную петицию в Кабинет Министров с требованием заблокировать русскоязычные песни на стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify. Авторы обращения настаивают, что это вопрос не только культуры, но и национальной безопасности.

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