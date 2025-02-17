Украинцы требуют заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах: электронная петиция

В Украине зарегистрировали электронную петицию в Кабинет Министров с требованием заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify. Авторы обращения настаивают, что это вопрос не только культуры, но и национальной безопасности.

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Соответствующее обращение опубликовано на сайте КМУ. Авторы отмечают, что русскоязычная музыка может быть носителем идей, которые вредят украинской идентичности.

Одним из ключевых аргументов является то, что прослушивание таких песен на популярных платформах приносит прибыль исполнителям, а значит и налоги в бюджет государства-агрессора. Авторы петиции считают, что запрет поможет не только снизить культурное влияние России, но и будет стимулировать развитие украиноязычной музыки.

Также отмечается, что музыка формирует мировоззрение, особенно у подростков. Ограничения русскоязычного контента могут помочь избежать влияния русской культуры и способствовать развитию украиноязычного музыкального пространства.

"Запрет на песни на русском языке не ограничит свободу выбора граждан, поскольку украинцы смогут наслаждаться большим количеством музыки, исполненной на других языках. Это также откроет новые возможности популяризации музыки других народов", – указывают авторы.

Они предлагают правительству рассмотреть возможность законодательного регулирования контента стриминговых платформ, обязать их ограничить доступ к русскоязычной музыке в Украине, а также запустить кампании популяризирующих украинских исполнителей.

Петиция уже набирает популярность среди украинцев, и если она соберет необходимое количество подписей, Кабмин будет вынужден рассмотреть этот вопрос.

Напомним, несмотря на то, что Украина каждый день страдает кровавой войной, которую начала Россия, далеко не все граждане нашего государства отказываются от контента артистов из страны-агрессора. Украинцы вывели песни "хорошего россиянина" Моргенштерна в топ-5 на стриминговом сервисе Spotify.

Весной 2022 года Моргенштерн выпустил клип на песню "12", где затронул тему войны России против Украины. Он осудил кровавую политику Кремля и начало полномасштабного вторжения. Тогда артист решил попробовать свои силы на американском музыкальном рынке, однако замысел оказался неприбыльным. Недостаточное количество денег заставило россиянина "переобуться", так что уже в 2023-м он заявил о желании радовать творчеством слушателей из РФ.

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