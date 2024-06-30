Украинцев будут наказывать за прослушивание российской музыки: сколько придется заплатить

В Украине штраф за прослушивание российской музыки в общественных местах составляет 70 грн, однако они могут увеличиться от 5100 до 25 500 грн. будет контролироваться руководителями заведений торговли, общественного питания и сферы услуг. Законопроект предусматривает повышение ответственности за нарушение, чтобы укрепить национальную безопасность и уменьшить влияние государства-агрессора на украинцев.

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Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в ст. 155 Кодекса Украины Об административных правонарушениях по повышению ответственности за нарушение законодательства учреждениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора". Он был предложен под авторством 16 депутатов.

Вопросом контроля над выполнением нового закона будут заниматься руководители заведений торговли, общественного питания и сферы услуг. Они будут ответственны за то, чтобы российская музыка не звучала в их заведениях. Штрафы будут налагаться именно на них, а не на отдельных граждан.

Инициатива по штрафам получила поддержку среди депутатов и языкового омбудсмена. Они аргументируют это вопросом национальной безопасности. Ранее штрафы за прослушивание российской музыки в общественных местах составляли лишь до 70 грн, что недостаточно для эффективной борьбы с распространением русской культуры.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №9547, предусматривающий повышение ответственности за нарушение законодательства по ограничению публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Законопроект предусматривает штраф за публичное исполнение, показ, демонстрацию и оповещение в заведениях торговли, общественного питания и услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов и других произведений на русском языке.

Штрафы за нарушение этого закона предлагаются в размере от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 5 100 до 8 500 грн. За повторное нарушение в течение года штраф будет составлять от 17 до 25,5 тысячи гривен. Такие суммы должны стимулировать владельцев заведений более тщательно следить за тем, какую музыку они используют в своих помещениях.

В пояснительной записке к законопроекту приведен пример конфликта, произошедшего в начале июля 2023 года в селе Погребы Киевской области. Посетительницу заведения, которая сделала замечания по использованию русской музыки в караоке, вытолкали из помещения. Полиция составила административный протокол по заведению по статье 155 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 17 до 170 грн. В парламенте считают, что это не является "адекватным наказанием".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Украины обещает не штрафовать за шум от используемых генераторов при отключениях электроэнергии, признав их необходимыми для жизнедеятельности. Большинство украинцев отмечают, что шум генераторов им особо не мешает, однако владельцам генераторов рекомендуют соблюдать меры по уменьшению шума и безопасности.

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