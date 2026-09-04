В Хмельницкой области сын хотел стать опекуном недееспособной матери, но суд отказал: чем всё закончилось

В Хмельницком военнообязанный мужчина просил назначить его опекуном недееспособной матери, но ему отказали. Основанием для отказа послужило то, что местный орган опеки и попечительства не подал соответствующего представления.

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На решение суда первой инстанции мужчина подал апелляцию. Судебно-юридическая газета рассказала, чем закончилась эта история.

Обстоятельства дела

Газета пишет, что Хмельницкий городской районный суд Хмельницкой области признал женщину недееспособной и передал её под опеку органа опеки и попечительства городского совета. Сыну женщины в опекунстве было отказано, суд сослался на отсутствие представления органа опеки и попечительства о возможности назначения его опекуном.

Мужчина с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просил все-таки назначить его опекуном матери.

В своем заявлении гражданин подчеркивал, что суд не принял во внимание тот факт, что он живет с матерью и заботится о ней. Его назначение опекуном признал целесообразным совет по опеке.

Также заявитель отметил, что интересам недееспособной матери противоречит тот факт, что орган опеки и попечительства не исполнил постановление суда и не внес представление о целесообразности его назначения опекуном.

Суд в ходе рассмотрения дела установил, что мать заявителя с 2009 года страдает хроническим психическим заболеванием. Женщина не понимает значения своих действий и не способна ими управлять, что подтверждено заключением судебно-психиатрической экспертизы.

Опекунский совет пришел к выводу о возможности назначения сына опекуном над недееспособной матерью. Однако исполнительный комитет городского совета не принял решение о внесении в суд ходатайства о назначении его опекуном.

Учитывая указанное, апелляционный суд по делу № 686/24212/25 согласился с заключением суда первой инстанции.

Коллегия судей обратила внимание на то, что опекуна недееспособному лицу суд назначает по представлению органа опеки и попечительства. Такое представление должно быть надлежащим образом обоснованным и соответствовать установленным законом требованиям относительно его содержания и процессуальной формы.

При этом орган опеки и попечительства не обращался в суд с ходатайством о назначении заявителя опекуном матери. Согласно протоколу заседания исполкома Хмельницкого городского совета, решение о подаче в суд такого ходатайства не было принято.

"Ссылка в апелляционной жалобе на то, что орган опеки и попечительства своими действиями (бездействием) безосновательно лишил заявителя права быть опекуном, в качестве основания для отмены решения суда не заслуживает внимания, поскольку законность или незаконность таких действий (бездействия) не является предметом рассмотрения в пересматриваемом деле", – отметил апелляционный суд.

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