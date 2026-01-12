В Хмельницкой области программист пытался обжаловать в суде блокировку бронирования из-за статуса 'в розыске': чем все закончилось

Хмельницкий окружной административный суд отказал мужчине в отмене статуса "в розыске" в приложении "Резерв+". Суд признал, что сотрудники территориального центра комплектования действовали законно, даже несмотря на больничный мужчины.

Из материалов судебного дела известно, что истец работает инженером-программистом на Хмельницкой АЭС, которая относится к критически важным предприятиям и имеет право на бронирование работников. В июне 2025 года мужчина получил две повестки с требованием прибыть в ТЦК 24 июля для уточнения военно-учетных данных.

Накануне определенной даты мужчина сообщил, что находится на больничном и прислал заявление вместе с медицинскими документами. Он утверждал, что в ТЦК отказались принять эти документы, а после неявки в приложении "Резерв+" появился статус о розыске.

Из-за этого инженер не смог оформить бронирование в приложении "Дія". Кроме того, работники ТЦК направили электронное обращение в полицию с требованием доставить мужчину для составления административного протокола.

Суд установил, что повестки были вручены надлежащим образом, а действия сотрудников ТЦК были вполне законными.

Отдельно суд отметил, что наличие больничного не устраняет самого факта неявки. Кроме того, статус работника критически важного предприятия не освобождает от обязанности являться по повестке. Поскольку на момент рассмотрения заявки через "Дію" истец имел статус "в розыске", отказ в бронировании тоже был законным.

По результатам рассмотрения дела Хмельницкий окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска. Однако решение можно обжаловать.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вводят обновленные правила бронирования военнообязанных работников. Предприятия смогут сохранять ключевых сотрудников только при условии соблюдения повышенных требований к уровню их официальной зарплаты.

Как сообщал OBOZ.UA, Третий апелляционный административный суд отменил мобилизацию мужчины, которого без повестки и полноценного медицинского осмотра принудительно доставили в территориальный центр комплектования. Суд обязал воинскую часть освободить мобилизованного и исключить его из списков личного состава.

