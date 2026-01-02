Кто может потерять бронь от мобилизации в 2026 году: объяснение

С 1 января 2026 года в Украине вводят обновленные правила бронирования военнообязанных работников. Предприятия смогут сохранять ключевых сотрудников только при условии соблюдения повышенных требований к уровню их официальной зарплаты.

До конца декабря 2025 года минимальный порог для бронирования составлял 20 тысяч гривен, а с 2026 года он вырастет до 21,6 тысячи гривен в месяц. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.

Что известно

Введение изменений связано с повышением минимальной заработной платы, которая, согласно государственному бюджету на следующий год, составит 8 647 гривен. Согласно формуле, заложенной в правилах бронирования (минимальная зарплата, умноженная на коэффициент 2,5) работодатели должны гарантировать оплату труда не ниже 21 617 гривен.

Новые требования распространяются на работников критически важных предприятий, которые имеют право на бронирование в условиях мобилизации и военного положения. В случае несоблюдения установленного уровня зарплаты компания автоматически теряет возможность бронировать персонал, а военнообязанные работники не получат право на отсрочку от мобилизации.

Полный перечень учреждений, которые могут бронировать работников, определен Порядком бронирования военнообязанных во время военного положения, утвержденным постановлением Кабинета Министров № 76 от 27 января 2023 года.

Какие изменения произошли в декабре 2025 года

В конце 2025 года часть правил бронирования уже пересмотрели. В частности, появилась возможность оформлять бронирование даже для военнообязанных, которые находятся в статусе "розыска" или имеют другие нарушения воинского учета. Таким работникам предоставляют 45 дней для устранения недостатков, после чего работодатель может разорвать трудовые отношения.

Кроме того, критически важные предприятия получили право бронировать неограниченное количество работников. Ранее большинство компаний могли обеспечить отсрочку только для половины персонала, при этом воспользоваться такой возможностью разрешалось раз в год.

Также ускорили проверку списков работников критической инфраструктуры, которые подаются на бронирование. Если раньше на это отводили до 72 часов и процесс часто затягивал работу предприятий, то теперь процедура будет происходить быстрее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выросло количество вакансий с возможностью бронирования. Больше всего таких предложений фиксируют в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях, где количество вакансий уже измеряется сотнями и тысячами.

