ТЦК не могут задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Третий апелляционный административный суд отменил мобилизацию мужчины, которого без повестки и полноценного медицинского осмотра принудительно доставили в территориальный центр комплектования. Суд обязал воинскую часть уволить мобилизованного и исключить его из списков личного состава.

Решение приняли по делу №160/6554/25. Речь идет о постановлении апелляционной инстанции, которым отменено решение суда первой инстанции и признано противоправным приказ о призыве. Детали дела обнародовала "Судебно-юридическая газета", ссылаясь на материалы судебного разбирательства. В решении суд, в частности, отметил, что мобилизация, проведенная с нарушением процедуры, не является необратимой.

Обстоятельства дела

Истец обратился в Днепропетровский окружной административный суд с иском к воинской части, требуя отменить приказ о призыве по мобилизации и исключить его из списков личного состава. Он заявил, что 23 ноября 2024 года его принудительно доставили неизвестные лица в помещение, где удерживали до 27 ноября включительно.

По словам истца, его направили на военно-врачебную комиссию, после чего признали годным к службе и призвали по мобилизации. В то же время он настаивал, что фактически ВВК не проходил, поскольку отказался от осмотра из-за отсутствия медицинских документов. Также мужчина отметил, что не получал ни направления на ВВК, ни повестки о призыве под личную подпись.

Суд первой инстанции 1 мая 2025 года отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с этим решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение и принять новое – о полном удовлетворении исковых требований. Ответчик, со своей стороны, настаивал на законности действий и просил оставить решение без изменений.

Нарушение процедуры

Апелляционный суд обратил внимание на отсутствие надлежаще оформленных документов военно-врачебной комиссии. В материалах дела указано, что полный пакет медицинских документов, результаты обследований и выводы узких специалистов по истцу отсутствуют.

Суд отметил, что справка ВВК имеет юридическую силу и не является формальностью. Она должна содержать печать комиссии, полные реквизиты учреждения, дату, номер протокола и подписи членов комиссии. Такой документ выдается только после реального прохождения военно-врачебной комиссии врачами разных специальностей.

В апелляционном постановлении указано, что медицинский осмотр без анализов и инструментальных исследований не соответствует Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Фактически такой осмотр противоречит установленным требованиям и не может быть основанием для заключения о пригодности к службе.

Полномочия ТЦК

Отдельно суд оценил действия представителей территориального центра комплектования по доставке мужчины. Как установила апелляционная инстанция, ТЦК не имеют права самостоятельно задерживать граждан и принудительно доставлять их в свои помещения.

В решении отмечено, что полномочия на административное задержание и принудительный привод принадлежат исключительно работникам Национальной полиции. Военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, такого права не имеют. Представители ТЦК могут только инициировать задержание в случае, если лицо находится в розыске за игнорирование повесток.

Суд отметил, что любое самостоятельное задержание граждан работниками ТЦК является незаконным. Задержание как мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях входит в компетенцию органов, определенных статьей 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и центры комплектования к этому перечню не относятся.

Решение апелляции

Апелляционный суд пришел к выводу, что во время призыва истца были допущены существенные нарушения процедуры. Это привело к нарушению его прав и законных интересов, которые подлежат судебной защите. При этом ответчик не предоставил суду никаких убедительных объяснений относительно спорных обстоятельств.

Суд также отметил, что в этом деле оспаривались не только формальные приказы, а именно действия, совершенные во время проведения военно-врачебной комиссии и процедуры мобилизации. По результатам рассмотрения апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции и приняла новое.

Постановлением суда признан противоправным и отменен приказ начальника районного ТЦК и СП в части призыва мужчины на военную службу по мобилизации. Воинскую часть обязали уволить мобилизованного и исключить его из списков личного состава.

