В Харькове мужчина спас из ледяного водоема четырех детей и потерял сознание: что о нем известно

В Шевченковском районе Харькова 12 марта сразу шестеро детей провалились под лед на водоеме. К сожалению, двое ребят погибли. Но четырех детей спас прохожий. Это – вынужденный переселенец Сергей Соратокин.

После спасения детей спасать пришлось уже Сергея. Однако попав в больницу, Сергей отказался госпитализироваться, потому что его дома ждали жена и сын, рассказывают журналисты ICTV.

Как это произошло

Напомним, что дети разного возраста гуляли возле еще покрытого льдом небольшого водоема. Когда несколько детей провалились в воду, старший, 17-летний парень бросился их спасать, и сам погиб. Также погиб 10-летний мальчик. Но других детей вытащил из воды Сергей.

Первым в воду провалился 9-летний Ярослав.

"Я шел гулять с другом, тогда хотел посмотреть на воду и упал, и все за мной упали", – говорит ребенок.

Надо что-то делать

"Я подумал, что детки играют, но потом: как это играют? Пруд! Выглянул и увидел, что они бурюкаются, а одна девочка кричит, что двое уже ушли под дно. И я понял, что надо что-то делать, спасать детей", – рассказывает Сергей.

Он крикнул коллегам, чтобы вызвали спасателей, разделся (как это учили еще во время школьных уроков безопасности) и бросился в воду.

"Сначала лед пробил. Потом увидел девочку, самую мелкую, сказал:"Хватайся за шею, держись, только не души меня!" И вместе с ней потихоньку плыл. А потом поплыл и за мальчиком – он крупнее, пришлось его к себе прижать, чтобы он мог дышать. Одной рукой греб", – говорит Сергей.

Сбежал из больницы, ведь дома ждут

После "происшествия" Сергею стало плохо, скорая забрала его вместе с детьми. Однако мужчина отказался от госпитализации, потому что "не до того было, знаю же, что дома ждут".

"Он переселенец. Прошел вражеский застенок – его били так, что до сих пор есть шрамы. Живет на съемной квартире, работает водителем. А его жена после перелома ноги пока не работает", – рассказали о Сергее журналисты.

Награда Герою

Это они решили провести сбор и наградить спасителя. Городская власть также наградила Сергея – мэр вручил мужчине благодарность и часы.

А вот простые люди уже собрали для Сергея более 200 тысяч грн (и сбор еще продолжается), причем спасителя пришлось уговаривать взять народную премию.

"Мне и грамоты хватит вместе с часами. Самое важное – это здоровье. Ни за какие квартиру и средства не купишь здоровье и жизнь. Спасибо всем, что поддерживаете меня, это также сейчас большой подвиг!" – говорит Сергей Соратокин.

