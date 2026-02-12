В ГПСУ рассказали, сколько мужчин погибли при попытке незаконно пересечь границу Украины с февраля 2022 года

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Госпогранслужба фиксировала более 70 смертей при попытках незаконного пересечения границы. Чаще всего случаи гибели фиксировались на речных участках.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Его слова приводит "Укринформ".

"За все время полномасштабного вторжения и во время действия ограничений по возможности выехать за пределы Украины с февраля 2022 года мы зафиксировали более 70 смертей, когда мужчины шли на необдуманные шаги, чтобы незаконно пересечь границу", – отметил Демченко.

Также спикер добавил, что больше всего таких случаев было зафиксировано в 2023 и 2024 годах.

"Чаще всего люди погибали, когда пытались перебраться по ту сторону границы по речным участкам", – подчеркнул он.

Напомним, ранее офицеры Государственной пограничной службы Украины совместно с полицией разоблачили группу лиц, которые организовали схему легализации иностранцев через фиктивные браки с украинками. Схему обнаружили в Одессе, где за деньги оформляли псевдобраки для граждан одного из соседних государств.

Также пограничники в Ровенской области разоблачили очередную схему нелегального выезда из Украины. Организаторов преступления задержали с поличным во время передачи денег, а стоимость пересечения границы составляла 12 тыс. евро.

Как сообщал OBOZ.UA, возле реки Тиса в Закарпатской области украинские пограничники поймали насильника, который находился в розыске. Он пытался сбежать в Румынию, чтобы избежать наказания, но план злоумышленника провалился. Его задержали и передали сотрудникам Национальной полиции Украины. Суд уже вынес приговор – 15 лет лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса.

