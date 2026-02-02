Бежал в Румынию от правосудия: пограничники задержали и передали полиции насильника. Фото

Возле реки Тиса в Закарпатской области украинские пограничники поймали насильника, который находился в розыске. Он пытался сбежать в Румынию, чтобы избежать наказания, но план злоумышленника провалился.

Видео дня

Его задержали и передали сотрудникам Национальной полиции Украины. Суд уже вынес приговор – 15 лет лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом проинформировала пресс-служба ГПСУ на официальном сайте.

Что известно о неудачном плане побега и правонарушениях преступника

Нарушителя – жителя Закарпатья – задержали военнослужащие отдела "Тячев" Мукачевского пограничного отряда Госпогранслужбы.

Неизвестный двигался в сторону реки Тиса, по руслу которой пролегает украинско-румынская граница. Мужчину обнаружили с помощью приборов дистанционного мониторинга – Государственная пограничная служба Украины постоянно внедряет инновационные подходы противодействия противоправной деятельности.

Наряд задержал злоумышленника всего за 50 метров до государственной границы, вдали от установленных пунктов пропуска. Мужчина, несмотря на стремительное течение и высокий уровень воды, был решительно настроен преодолеть "преграду".

Сотрудники ГПСУ провели проверку и выяснили, что гражданина разыскивают за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (изнасилование) и ч. 6 ст. 153 (сексуальное насилие) УКУ.

Он пытался убежать именно в день суда. После выяснения всех обстоятельств и оформления соответствующих административных материалов задержанного передали правоохранителям.

Судебное заседание состоялось в соответствии с определенным графиком. По результатам рассмотрения дела суд признал лицо виновным и наказал длительным сроком заключения. Насильник проведет за решеткой 15 лет.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно в Ривненской области разоблачили очередную схему нелегально выезда из Украины. Организаторов преступления поймали на горячем при передаче денег – 12 тысяч евро.

– В январе на Закарпатье водитель автобуса бросил транспортное средство и сбежал в сторону Словакии. Причиной побега, во время которого мужчина не захватил даже собственные документы, стало то, что он находился в розыске ТЦК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!