В Гданьске состоится презентация Mariupol Justice с участием музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

24 февраля 2026 года в Музее Второй мировой войны в Гданьске состоится презентация международной правозащитной инициативы Mariupol Justice при участии Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Событие объединит открытие мультимедийной выставки "Мариуполь. Путь памяти и мечты" и международную конференцию "Справедливость для Украины: от Мариуполя до Гданьска", посвященную вопросам ответственности за военные преступления и будущему европейской безопасности.

В презентации инициативы примет участие Наталья Емченко, председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова. Она станет участницей панельной дискуссии, посвященной правовым аспектам привлечения к ответственности за военные преступления в Украине. В фокусе ее выступления – гуманитарное измерение справедливости, в частности роль Музея "Голоса Мирных", который собрал более 140 тысяч свидетельств гражданских о войне, а также международно-правовые усилия бизнеса SCM по защите интересов Украины в судах.

Знаковое место проведения – музей, посвященный опыту Второй мировой войны, – подчеркивает главную идею инициативы: трагедия Мариуполя является не только украинской болью, а вызовом для всей Европы. Именно через призму разрушенного города участники будут говорить о справедливости, памяти и гарантии неповторения преступлений в будущем.

Адженда мероприятия:

11:00–12:15 – Открытие выставки "Мариуполь. Путь памяти и мечты". Программа предусматривает официальные выступления гостей, перформанс-открытие мультимедийной выставки и подписание Декларации справедливости.

12:30–17:00 – Конференция "Справедливость для Украины: от Мариуполя до Гданьска". В центре дискуссий – война в Украине в условиях разрушения глобальной архитектуры безопасности, перспективы усиления европейской субъектности в сфере безопасности, правовые механизмы привлечения к ответственности за военные преступления, а также роль URC 2026 в процессе восстановления Украины.

Организаторы отмечают: участие в мероприятии является не только профессиональной дискуссией, но и публичным жестом поддержки Украины на пути к восстановлению справедливости и международного правосудия. Приглашаем представителей медиа, экспертное сообщество, общественные организации и всех заинтересованных присоединиться к событию.

Время: 24 февраля 2026 года Локация: Музей Второй мировой войны, г. Гданьск Регистрация по ссылке.