В феврале энергетики вернули электричество 1,8 млн семей после российских обстрелов – ДТЭК

В течение февраля энергетики компании ДТЭК вернули свет более 1,8 млн семей, чьи дома были без электроэнергии в результате вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В прошлом месяце враг продолжал атаковать мирные города и села. Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени специалистам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 1,4 тысяч населенных пунктов и восстановить электроснабжение для более 1,8 млн домов украинцев", – говорится в нем.

Отмечается, что за месяц в Одесской области энергетики вернули электричество 647,2 тысячам семей, а в Донецкой области – 584,1 тысячам семей.

В то же время на Днепропетровщине, где из-за близости линии фронта обстрелы усилились, в феврале удалось восстановить электроснабжение почти 346,3 тысячам домов.

Не оставляет враг атаковать столицу и Киевщину. Несмотря на все вызовы ремонтные бригады в феврале смогли вернуть свет почти 227,2 тысячам семей Киевщины и 15,3 тысячам семей Киева.

Напомним, в январе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 4,5 млн семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.